Pralesy nájdete aj na Slovensku. 8 lokalít, v ktorých stále vládne divočina a nedotknutá príroda

Príroda okolo nás dnes už nevyzerá tak, ako kedysi. Ak sa vyberieme na miesta, kde sme do lesa chodili ako deti, často zisťujeme, že namiesto stromov ostali len rúbaniská. Napriek tomu na Slovensku stále možno nájsť prirodzene a voľne rastúce lesy, v ktorých má dodnes hlavné slovo príroda. Pralesov u nás nájdete viac, ako si možno myslíte.

Keď sa povie prales, väčšina ľudí si predstaví divokú prírodu v okolí rieky Amazonka v hlbinách Brazílie s miestami, ktoré dodnes človek možno ani nenavštívil. To je však veľmi špecifický pohľad na to, čo vlastne prales predstavuje. Prales je lesné spoločenstvo, ekologicky ustálený ekosystém, uchránený pred takými vplyvmi človeka, ktoré by zmenili zákonitosti miestnych procesov. V 21. storočí v ňom nemožno počítať bez človeka. V pralesoch však stále vládne príroda.

Na Slovensku možno nájsť celkom 123 lokalít pralesov. Všetky ich nájdete na stránke pralesy.sk občianskeho združenia Prales, ktorého cieľom je prispievať k ich zachovaniu a ochrane. Pri ich návšteve nezabúdajte, že mnohé z týchto lokalít sú chránené 5. najprísnejším stupňom ochrany, kde je pohyb mimo vyznačených chodníkov zakázaný.

Badínsky prales

Badínsky prales je azda najznámejším pralesom na Slovensku. Nachádza sa neďaleko Banskej Bystrice, pri obci Badín a navštíviť ho v konečnom dôsledku ani nemožno. Srdce pralesu je totiž chránené najprísnejším piatym stupňom ochrany a dostanete sa sem len v sprievode zamestnanca Lesov SR. Jedine teda, že by ste boli princ Charles, ktorý je dodnes najslávnejším návštevníkom tohto zaujímavého miesta. Kúsok z pralesa, v ktorom bez problémov narazíte na 400 rokov staré stromy, predsa len vidieť môžete. Jeho okrajom totiž vedie turistický náučný chodník.

Prales Stužica

V úplnom kúte našej krajiny, v oblasti, kde sa stretávajú Slovensko, Poľsko a Ukrajina, leží náš najväčší prales. Je ním Stužica či Stužický prales, ktorý sa nachádza v Poloninách, severne od Novej Sedlice. Ide o jedno z najvýznamnejších chránených území Slovenska s najvyšším, 5. stupňom ochrany, ktorého zábery ste mohli vidieť i v dokumentárnom filme Vlčie hory. Jedinečná divočina, kde má hlavné slovo stále príroda, kde lesy patria obrovským zubrom či losom, vlčím svorkám a nekonečným bukovým lesom. Do pralesa, azda najväčšej divočiny Slovenska, sa dostanete jednoducho po turistickom chodníku z Novej Sedlice. Dovedie vás až na Kremenec, trojmedzie, kde sa stretávajú štátne hranice Slovenska a jeho dvoch susedov.

Dobročský prales

Nájdete ho na Horehroní, neďaleko obce Čierny Balog. Dobročský prales ponúka zachovalú ukážku biotopu bukových a jedľovo-bukových kvetnatých lesov, ktorých je na Slovensku síce mnoho, no drvivá väčšina z nich vďaka zásahom človeka už dávno nepredstavuje prirodzený les. Tento kút našej krajiny pritom patrí medzi najstaršie chránené územia Slovenska. Dobročský prales síce dlhodobo slúži na vedecké účely a odborné exkurzie, no kúsok z neho predsa len môžete navštíviť i vy. Jeho okrajom totiž prechádza turistická trasa z Čierneho Balogu dolinou Brôtovo, smerom na Sedmák.

Kyjovský prales

Kyjovský prales sa nachádza na východe Slovenska, v pohorí Vihorlat. Aj preto sa mu občas hovorí i Vihorlatský prales. V súčasnosti je národnou prírodnou rezerváciou, vyhlásenou v roku 1974, kedy boli v oblasti pralesa zastavené všetky ľudské činnosti. O viac ako 30 rokov neskôr, v roku 2007, sa rozloha Kyjovského pralesu oficiálne zvýšila až 8-násobne. Celá jeho časť sa nachádza na území vojenského obvodu Valaškovce.

Javorová dolina

Niekoľko pralesov možno nájsť aj v našich veľhorách. Medzi nimi je pre turistov pomerne málo navštevovanou lokalitou Javorová dolina na severe Tatier. Pralesové lesy tu možno pozorovať po oboch stranách toku potoka Javorinka. Aj keď možno miestne stromy nevyzerajú práve najstaršie, vek niektorých smrekov odborníci odhadujú až na 450 rokov. Javorovú dolinu môžete navštíviť po turistickej trase z Tatranskej Javoriny, ktorá vás dostane až na hrebeň Vysokých Tatier, medzi Malý Ľadový štít a Širokú vežu.

Pilsko

Jeden z najrozsiahlejších slovenských pralesov, s výmerou viac ako 430 ha, možno nájsť v Oravských Beskydoch. Rozkladá sa zo všetkých strán na svahoch pod rovnomenným vrcholom Pilsko v blízkosti slovensko-poľských hraníc. Mohutný, 1557 metrov vysoký vrchol je jedinečným tipom na skvelú turistiku, ktorú však množstvo turistov vymení za známejšiu Babiu horu. 300 a viac ročné smreky Pilského pralesa však rozhodne stoja za návštevu.

Bielovodská dolina

Bielovodská dolina bola vo svojom závere pre ťažkú dostupnosť dlho človeku neprístupná. Práve tento fakt zrejme ochránil miestne pôvodné lesy pred poškodením. V najdlhšej doline celých Tatier, v ktorej sa pri niekdajšom zaľadnení nachádzal až 13 km dlhý ľadovec, tak leží jeden z najzachovalejších slovenských pralesov. Prechádzku jednou z najkrajších tatranských dolín zabezpečuje turistická trasa z osady Lysá Poľana.

Šúr

Pralesy sa na Slovensku nenachádzajú len pod vrcholmi pohorí. Nájsť ich možno aj na nížinách. Napríklad prales Šúr sa nachádza len pár kilometrov od Bratislavy, pri obci Svätý Jur. Prales, ktorý vznikol pred desaťtisíc rokmi, je jedinečnou prehliadkou pôvodného jelšového lesa s rozsiahlymi rašeliniskami. Ide pritom o jediný prales svojho druhu nielen na Slovensku, ale v celej strednej Európe.