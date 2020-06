V Tatrách nemusíte chodiť len na túry. 10 jedinečných miest v ich okolí, ktoré by ste rozhodne mali navštíviť

Výlet do Tatier nemusí vždy znamenať len vysokohorskú turistiku. Samozrejme, primárne sa medzi tatranské štíty vydáme za krásnymi výhľadmi na široké okolie. Niekdy však na turistiku nie je čas alebo možno ani chuť. Čo sa teda dá robiť pod „najmenšími veľhorami sveta“? Môžete navštíviť napríklad týchto 10 zaujímavých miest.

Tatry, ako pohorie, zasahujú do štyroch turistických regiónov Slovenska. Tiahnu sa od Zamaguria, cez Tatranský región v oblasti Vysokých Tatier, cez Liptov až na Oravu. Do zoznamu sme pritom vybrali lokality, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti tatranských štítov a dolín v týchto regiónoch.

Kostolík v Tatranskej Javorine

V severotatranskej podhorskej obci Tatranská Javorina, neďaleko poľských hraníc, môžete nájsť jeden z najkrajších drevených kostolíkov na našom území. Drevený kostol z rokov 1902-1903 je zasvätený sv. Anne, patrónke lesnej práce. Postaviť ho dal knieža Kristián Kraft Hohenlohe, jeden z najbohatších nemeckých vtedajších šľachticov, ktorý vlastnil i rozsiahle tatranské územia. Drevený kostolík má pomerne netypickú architektúru a spolu s končiarmi Belianskych Tatier vytvára veľmi zaujímavú atmosféru. Na území Tatier nájdete takýchto skvostov hneď niekoľko. Drevené kostolíky sa nachádzajú aj v Starom Smokovci, Dolnom Smokovci aj v Kežmarku.

Chodník korunami stromov

Chodník korunami stromov v Bachledovej doline zrejme netreba ani predstavovať. Už od otvorenia tejto atrakcie na jeseň 2017 bolo jasné, že sa stane jednou z najvyhľadávanejších lokalít v okolí Tatier. Prechádzka korunami stromov láka návštevníkov všetkých vekových kategórií zo všetkých kútov Slovenska. Napriek pomerne rozsiahlemu zásahu do prírodného prostredia a mnohým odporcom teda treba poznamenať, že cestovnému ruchu v regióne projekt určite veľmi pomohol.

Belianska jaskyňa

Najväčšia a jediná sprístupnená jaskyňa TANAP-u. Nájdete ju neďaleko obce Tatranská kotlina v najvýchodnejšej časti Belianskych Tatier. Vchod do jaskyne stojí v nadmorskej výške 830 m.n.m. v severnom svahu Kobylieho vrchu. Z celkovej preskúmanej dĺžky 3,5 km je pre verejnosť sprístupnená trasa dlhá 1135 metrov. Zaujímavosťou je, že sa prevádzkovatelia jaskyne pokúsili v prvej polovici 20. storočia spodné časti jaskyne zaľadniť, aby tak zvýšili jej atraktivitu v očiach verejnosti. Tieto pokusy boli síce pomerne úspešné, no značne poškodili kvapľovú výzdobu, a preto sa od nich nakoniec upustilo. Napriek tomu, že v jaskyni teda ľad chýba, je Belianska jaskyňa i tak jednou z najnavštevovanejších sprístupnených jaskýň Slovenska.

TrickLandia

Ak sa v Tatrách ocitnete s deťmi alebo sa jednoducho chcete len zabaviť, či vám plány prekazí počasie, program vám viac ako plnohodnotne vyplní TrickLandia. Unikátnu galériu trick-artu a optických ilúzií nájdete v Starom Smokovci a na ploche viac ako 500 m² si v nej užijete mnoho zábavy. V TrickLandii sa nachádza celkovo 24 atrakcií, medzi nimi aj námety na najznámejšie slovenské ľudové povesti či rozprávky, antigravitačné miestnosti či najkrajšie zrkadlové bludisko v strednej Európe.

Botanická záhrada

Spoznávať tatranskú prírodu nemusíte len túlaním sa po dolinách a končiaroch našich veľhôr. Bez veľkej námahy a doslova za pár eur tak môžete urobiť v Tatranskej Lomnici. Nájdete tu totiž Expozíciu tatranskej prírody, jedinečnú botanickú záhradu, v ktorej môžete obdivovať až 330 druhov stromov a rastlín rôznych biotopov. Pri návšteve si navyše môžete sadenice či semená niektorých z nich i odkúpiť a zasadiť vo vlastnej záhrade.

Kežmarok

V podtatranskom regióne za návštevu rozhodne stojí aj kedysi slobodné kráľovské mesto Kežmarok. Význam mesta po stredoveku mierne poklesol, no v 19. storočí sa mesto opäť dostalo na výslnie. Stalo sa totiž centrom pri objavovaní a sprístupňovaní štítov Vysokých Tatier. V meste s jedinečným výhľadom na tatranské vrcholy stojí za osobnú návštevu historické opevnenie, Kežmarský hrad či Nový evanjelický kostol, ktorý viac ako kresťanskú sakrálnu budovu svojou orientálnou architektúrou pripomína skôr mešitu či synagógu.

Múzeum liptovskej dediny

Nájdete ho v Pribyline neďaleko Liptovskej Mary. Múzeum liptovskej dediny bolo otvorené v roku 1991 a jeho expozíciu tvoria stavby zo zatopených obcí neďalekého vodného diela, ale i domy z rôznych častí horného či dolného Liptova. Okrem klasických ukážok drevenej ľudovej architektúry v múzeu nájdete i kópie najvýznamnejších stavieb z Liptovskou Marou zatopených obcí, ranogotický kostol Panny Márie z Liptovskej Mary a goticko-renesančný kaštieľ z Parížoviec. Múzeum liptovskej dediny má i vlastnú „zoologickú záhradu“, zameranú na chov tradičných hospodárskych zvierat a hydiny.

Brestovská jaskyňa

Ak sa pod Tatry presuniete zo západnej strany, navštíviť môžete napríklad Brestovskú jaskyňu. Je jedinou sprístupnenou jaskyňou na Orave a nájdete ju neďaleko obce Zuberec v Západných Tatrách. Ľuďom je známa už od nepamäti, no pre turistov bola sprístupnená len v septembri 2016. Jedinečný podzemný systém ukrýva viac ako 2 km chodieb a priestorov vymodelovaných potokom, ktorý jaskyňou dodnes preteká. Vzhľadom na obtiažnosť jaskyne, je do nej deťom do 6 rokov vstup zakázaný.

Poliankovo

Na úpätí Tatier možno nájsť aj unikátne spojenie prírody a umenia. Ponúka ho digitálna galéria a kaviareň v jednom s názvom Poliankovo, ktorú nájdete v Tatranskej Polianke. S využitím moderných technológií môžete v galérii zažiť jedinečné spojenie s prírodou, a to prostredníctvom virtuálnej reality, 3D projekcií, rozšírenej reality, hologramov či tieňohry. V aktuálnej výstave Dialóg s planétou návštevníci spoznávajú zaujímavosti nášho sveta v spoločnosti dokumentaristu Pavla Barabáša, v galérii sú však s pomocou rozšírenej reality vystavené aj obrazy Ľubomíra Korenka, prostredníctvom virtuálnej reality je zas možné objavovať zákutia jaskyne Domica.

Múzeum oravskej dediny

Ako sa kedysi žilo v Oravskom regióne, kde sú zimy tuhé a podmienky na poľnohospodárstvo oveľa nepriaznivejšie, ako v iných regiónoch našej krajiny? To vám prezradí jedine Múzeum Oravskej dediny, jedinečné múzeum v prírode, kde máte možnosť spoznať pravú oravskú kultúru. Všetky stavby, ktoré v múzeu nájdete, sú pôvodné. Odkúpené a premiestnené boli z rôznych kútov Oravy v druhej polovici 20. storočia, aby i ďalším generáciám naveky pripomínali skutočnú Oravu. Múzeum oravskej dediny nájdete neďaleko Zuberca v krásnom prírodnom prostredí v podhorí Roháčov.