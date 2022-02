Pozrite si porovnanie armád Ruska a Ukrajiny: Táto stránka vám ukáže ich silu, ako je na tom Slovensko?

Stránka GlobalFirePower prináša obraz o tom, ako sú na tom jednotlivé krajiny sveta, čo sa týka síl ich armády a vybavenia. Pozreli sme sa na to, ako vychádza rozloženie síl medzi Ukrajinou a Ruskom, aj ako je na tom Slovensko či naše susedné štáty. GlobalFirePower sa analýzou vojenskej sily zaoberá už 16 rokov. Výsledky sú založené na potenciálnej schopnosti každého národa viesť vojnu na súši, mori a vo vzduchu.

Rebríček „najsilnejších“ krajín sveta je na portáli GlobalFirePower vytvorený na základe takzvaného PowerIndexu. Toto číslo vzniká po detailnej analýze viacerých faktorov, akými sú napríklad počet obyvateľov, početnosť armády, počet tankov a obrnených vozidiel, lietadiel, vojenských lodí, lietadlových lodí a množstva ďalších parametrov.

Už v úvode stránky nájdeme porovnanie síl medzi USA a Čínou, Taiwanom a Čínou, Gréckom a Tureckom, či Poľskom a Bieloruskom. Vzhľadom na aktuálnu situáciu nechýba ani porovnanie Rusko a Ukrajina. Pozrime sa naň detailnejšie.

Rusko verzus Ukrajina

Ako môžete vidieť v tabuľke nižšie, Ukrajina svojou vojenskou silou v tomto roku obsadila 22. miesto zo všetkých 140 krajín, ktorých štatistiky sú sledované. Pre porovnanie, Rusko sa nachádza 2. mieste a predbehli ho už iba Spojené štáty americké. Do prvej päťky sa ďalej dostali Čína, India a uzatvára ju Japonsko.

Čo sa týka leteckej sily, Rusko má k dispozícii 4 173 lietadiel a 772 stíhačiek, Ukrajina 318 lietadiel a 69 stíhačiek. Pri pozemnej sile podobne dominuje Rusko so svojimi viac ako 12-tisíc tankami, oproti ukrajinským 2 596. Rusko má k dispozícii 850-tisíc aktívnych vojakov a Ukrajina 200-tisíc. Rozdiel v tomto prípade predstavuje 650-tisíc. Čo sa týka rezervného personálu, sú na tom rovnako a v polovojenských silách vedie Rusko.

Ako je na tom Slovensko?

GlobalFirePower prináša podrobný prehľad indexu národov, v ktorom si môžete detailne prezrieť každú zo 140 krajín, vrátane Slovenska alebo našich susedov. Okrem toho disponuje aj online nástrojom, ktorý porovná súčasné vojenské sily dvoch národov. Informácie sú aktuálne. Vďaka nemu si môžete pár klikmi porovnať ktorékoľvek krajiny navzájom.

Napríklad môžeme zadať do vyhľadávača naše Slovensko a Rusko, ktoré je v prvej trojke. Hneď na začiatok dodávame a vyzdvihujeme, že sme členmi NATO, čo znamená, že „naša“ spoločná sila je oveľa väčšia a toto porovnanie je čisto teoretické. K tomu sa však ešte dostaneme.

Slovensko a Rusko

Rusko má k dispozícii 850-tisíc aktívnych vojakov a Slovensko 13-tisíc. Čo sa týka záložných jednotiek, na našom konte svieti 0, kým pri Rusku ďalších 250-tisíc. Náš celkový počet lietadiel je 50, Rusko ich má 4 173.

V rebríčku vojenskej sily GlobalFirePower sa Slovensko umiestnilo na 60. mieste, čo znamená, že sa s Ruskom nemôžeme vôbec porovnávať. Čo sa týka pozemnej sily nášho vojska, máme 20 tankov, 454 obrnených vozidiel a 9 delostreleckých zbraní. Susedné Poľsko sa nachádza na 24. mieste, Česko na 41. mieste a Maďarsko obsadilo 56. miesto.

Ale, sme v NATO

Sme však členmi NATO, teda Organizácie Severoatlantickej zmluvy, čo znamená, že ak by niekedy našej krajine hrozilo nebezpečie, neboli by sme v tom s nami. V uplynulých hodinách sa hovorilo o tom, že by na Slovensko mohli prísť stovky vojakov NATO, informovala tlačová agentúra SITA. To je obrovská výhoda, ktorú by Slovensko, aj ostatné členské štáty, mohlo mať v porovnaní s Ukrajinou, ktorá nie je členom NATO. Minister zahraničných vecí Ivan Korček dokonca uviedol, že Slovensko nemohlo urobiť nič lepšie, ako to, že v roku 2004 vstúpilo do NATO.