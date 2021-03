Poznáte bizarné zvyky a tradície? Tento kvíz zvládne na 100 % iba pravý svetobežník

Viete si predstaviť 3 dni neísť vôbec na toaletu alebo sa umyť? Ak by ste túžili po šťastnom manželstve a boli členom tohto kmeňa, museli by ste to vydržať. Pár je prísne kontrolovaný a aby sa im to podarilo splniť, jedia alebo pijú skutočne iba minimálne.