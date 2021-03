Povinná štátna karanténa v hoteloch sa nakoniec nekoná. Vláda prišla s iným riešením

Vláda doposiaľ nepodporila návrh ministerstva dopravy a výstavby na zriadenie povinnej štátnej karantény absolvovanej v hoteloch, nakoľko je preferenciou posilnenie kontroly dodržiavania domácej karantény.

Informoval o tom agentúru SITA poradca ministra dopravy a výstavby pre strategickú a krízovú komunikáciu Ivan Rudolf s tým, že rezort dopravy rešpektuje rozhodnutie o nezavedení povinnej karantény v hotelových zariadeniach v aktuálnej situácii. Súčasne ministerstvo dopravy pod vedením ministra Andreja Doležala naďalej zostáva súčasťou pracovnej skupiny spolu s rezortmi zdravotníctva, vnútra a zahraničných vecí.

Čo sa stalo s aplikáciou e-karanténa?

„V prípade, ak by v budúcnosti malo prísť k zmene rozhodnutia smerom k hotelovej karanténe, je ministerstvo dopravy a výstavby pripravené poskytnúť súčinnosť a riešenie. Dávame tiež do pozornosti, že aj v súčasnej situácii sú vytvorené platné podmienky pre možnosť absolvovať karanténu v hotelových zariadeniach dobrovoľne,” dodal Ivan Rudolf.

Ako presne by sa mali začať ľudia v karanténe prísnejšie kontrolovať zatiaľ nie je známe. Ešte na konci februára informoval Richard Sulík o tom, že do konca apríla by mohla byť spojazdnená nová aplikácia na e-karanténu. Vtedy ale vláda nezaujala žiadne stanovisko. Ministerstvo hospodárstva spolu s externým dodávateľom podľa Sulíkových slov všetko pripravuje, zabezpečiť mali manuály, vypracovať podklady pre call centrum. Ďalej by to malo mať na starosti NCZI. Bližšie informácie k aplikácii ale nemáme.