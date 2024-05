Používatelia Vintedu majú problém, na ktorý sa už dlho sťažujú. Ak ho máte aj vy, vyriešite ho jednoduchým trikom

Nakupovať kúsky z druhej ruky a šetriť pritom nielen peniaze, ale aj planétu, je skvelá vec. Stále viac ľudí sa učí nekupovať si fast fashion a kupuje kúsky práve týmto spôsobom. Nie vždy to však je bezproblémové.

Niekto nakupuje v klasických sekáčoch, iný zas preferuje online nákupy – či už cez Marketplace alebo na Vinted. Všetko má svoje plusy i mínusy, no okrem toho, že môžete v online svete naraziť na podvodníkov, ktorí pošlú niečo iné, alebo vás presvedčia, aby ste balík zaslali na dobierku, existuje ešte jeden problém, ktorý trápi používateľov Vintedu. Dá sa pritom jednoducho vyriešiť.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Vinted (@vinted)

Otravuje ich to

Nedávno sa vo facebookovej skupine, ktorá združuje slovenských predávajúcich aj nakupujúcich v aplikácii Vinted, objavila diskusia o tom, ako reagovať na otázky od horlivých predávajúcich.

„Takmer vždy, keď si pridám niečo do obľúbených, tak mi napíše predávajúca, že či mám záujem. Ako na to odpovedáte? Či neodpovedáte? Mne je to také blbé neodpovedať, ale zasa ma nebaví písať zakaždým, že „ešte nekupujem“,“ stálo v pôvodnom príspevku, s ktorým sa stotožnili mnohí.

„Ignorujem. A neskutočne ma to rozčuľuje, keď mi píšu. Ako chápem, že chcú predať, ale keď si to dám do obľúbených, to neznamená, že hneď kúpim. Veď si prezerám ďalšie a potom sa rozhodnem,“ podelila sa o svoju skúsenosť komentujúca. Ďalšia rovno priznala: „Neodpovedám, pre mňa je to otravné, keď si vec olajkujem, čiže uložím na neskôr a hneď správa od predávajúcej či mám vážny záujem… aj ma to odradí niekedy.“

S týmto názorom súhlasili aj ďalšie kupujúce, ktoré nechápu, že niekto nedokáže pochopiť, že ak by si danú vec kúpiť chceli, tak to urobia a nemusí im pre to nik vypisovať. Pre všetkých ľudí, ktorých už nebaví tieto správy ignorovať, však máme dobré správy. Existuje totiž jednoduché riešenie.

Jednoduché riešenie