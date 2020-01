Potvrdené vládou: Z tajného experimentu sa v Číne narodilo aj tretie geneticky modifikované dieťa

Pred niekoľkými mesiacmi vyvolala šok správa o tajnom experimente, ktorý priviedol na svet geneticky modifikované dvojičky. Čínsky biofyzik He Jiankui namiesto očakávaného uznania musel čeliť ostrej kritike. Portál Sciencealert prináša ďalšie kontroverzné informácie o tomto prípade.

Človek sa zaoberá genetickou modifikáciou už stáročia prostredníctvom kríženia. Kým zásah a zmena genetického materiálu sa sústreďovali predovšetkým na rastliny, po novom už nie je výnimkou ani zásah do ľudského organizmu. Čo to však môže spôsobiť, je záhadou.

Biofyzik He Jiankui prišiel s experimentom, ktorý sa sústreďuje na rozmnožovanie ľudí trpiacimi HIV, bez ďalšieho prenosu vírusu na dieťa. Napriek tomu, že sa od začiatku chválil tým, že je výskum prelomový, jeho úspešnosť sa nepodarilo potvrdiť. Praktiky, ktoré používal totiž prekročili všetky hranice a nakoniec ho dostali až do väzenia.

Jiankui pomocou metódy CRISPR vyvolal u detí mutáciu CCR5, ktorá je zodpovedná za to, že sa narodia odolné voči vírusu HIV. Okrem toho, že samotná metóda CRISPR nie je dodnes úplne prebádaná, Jiankui spolu so svojím vedeckým tímom nereplikoval konkrétny variant Delta 32. To znamená, že vytvorili nový druh mutácie, ktorého pozitívne účinky či negatívne následky nie sú známe.

Potvrdili aj narodenie tretieho dieťaťa

Kým bol doteraz známy iba prípad narodených takto modifikovaných dvojičiek Luly a Nany, ktoré prišli na svet ešte koncom roka 2018, čínska vláda teraz potvrdila domnienku, podľa ktorej sa malo narodiť v lete minulého roka ďalšie, v poradí už tretie takto modifikované dieťa.

Odpyká si trest

Ďalšie informácie však o ňom nie sú známe. Nevieme teda jeho pohlavie, zdravotný stav, prípadné komplikácie pri narodení, ani následky, ktoré mohol tento výskum na novorodenci zanechať. Dokonca nie je ani známe, či je dieťa stále nažive.

He Jiankui bol za tento experiment s ľudskou DNA odsúdený na tri roky väzenia, kvôli obvineniam z nelegálne vykonávaného výskumu. Aké bude mať táto genetická modifikácia následky na život samotných detí, je však otázne.