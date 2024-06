Postupová kalkulačka: Toto sa musí stať, aby Slovensko postúpilo na Eure zo skupiny. Stále to máme vo vlastných rukách

Slovenskí futbaloví reprezentanti prehrali vo svojom druhom vystúpení na ME 2024 v Nemecku s Ukrajincami 1:2 a nevyužili šancu zabezpečiť si istý postup do osemfinále turnaja. Na to, aby sa tak stalo, potrebovali zverenci trénera Francesca Calzonu bodovať v Düsseldorfe naplno.

Po prvom polčase to aj na zisk troch bodov vyzeralo, no po zmene strán sa však Ukrajinci zlepšili a výsledok otočili. Futbalisti spod Tatier, rovnako ako v pondelok proti Belgicku, podali lepší výkon v prvom dejstve. „Začali sme dobre, no postupne sme strácali pôdu pod nohami. Nechali sme Ukrajincom oveľa viac priestoru, na čo sme doplatili,“ zhodnotil Schranz, autor jediného slovenského gólu v zápase.

Viacero scenárov

Slováci v zápase vyprodukovali 14 streleckých pokusov, čo je najviac na veľkom turnaji v ére samostatnosti. Loptu si prihrali až 480-krát, pričom viac prihrávok zaznamenali iba na ME 2020 proti Švédsku (537, pozn.) „Až donedávna bolo pre nás nepredstaviteľné, aby sme sa mohli herne rovnať týmto špičkovým mužstvám. Dnes sme však v štádiu, že máme vlastnú identitu a máme na čom stavať,“ doplnil Calzona pre web UEFA.

V neúplnej tabuľke figurujú Slováci na tretej priečke s tromi bodmi. V sobotu sa postavenie tímov v E-skupine opäť zmení, pretože v akcii budú Rumuni a Belgičania, ktorí odohrajú v Kolíne nad Rýnom vzájomný duel. Ak favorizovaní Belgičania zvíťazia, budú mať všetky štyri tímy tri body a nastane mimoriadne zapeklitá situácia, kedy bude môcť postúpiť každý tím.

Najbližší duel odohrajú Slováci v stredu 26. júna od 18.00 h proti Rumunom vo Frankfurte nad Mohanom. Vzhľadom na to, že pri rovnosti bodov o postavení tímov v tabuľke rozhoduje vzájomný zápas, a nie skóre, tak Slováci vedia, že ak Rumunov zdolajú, postúpia medzi šestnásť najlepších tímov na kontinente.

Prehra pre nás automaticky znamená stopku na turnaji, zatiaľ čo remíza nám môže, no nemusí stačiť. Všetko by v tomto prípade záležalo od výsledku druhého zápasu, no ideálne by pre nás v tomto prípade bolo, ak by Rumunsko dnes porazilo Belgicko a Belgicko by následne v poslednom zápase porazilo Ukrajinu.

Ak však budeme náhodou so štyrmi bodmi tretí, za istých okolností budeme môcť stále postúpiť, pretože do osemfinále preniknú aj štyri najlepšie tímy z tretích miest.