Poslucháčom sa prihovárajú nezvyčajné hlasy. Slovenské rádio spustilo novinku, takto mu pomáha umelá inteligencia

Technologický pokrok, ktorý so sebou prináša AI (umelá inteligencia) začína ovplyvňovať mnohé sféry života. Najnovšie prenikla už aj do vysielania rádia, z ktorého sa prihovárajú hlasy, ktoré nie sú skutočné. Vysiela na západnom Slovensku.

Poslucháč rozdiel prakticky nespozná, no na prítomnosť umelej inteligencie je upozornený. Dvaja virtuálni redaktori sa začali v poslednom čase objavovať vo vysielaní Trnavského rádia, ich hlas poháňa práve umelá inteligencia.

Ako to funguje?

Obsah do vysielania spravodajstva popri reálnych zamestnancoch pripravujú tiež „lietajúci AI reportéri“, no stále ich spracovanie sleduje a usmerňuje živý človek. Virtuálni zamestnanci Trnavského rádia dokážu spracovať aj rozsiahle materiály a to v priebehu niekoľkých sekúnd. Dostali aj mená, predstavujú sa ako „AI redaktorka Ivana Šnajder a AI redaktor Peter Palárik“.

Ako uvádza Trnavské rádio, je prvým rádiom v našich končinách, ktoré nasadilo virtuálnych reportérov do vysielania spravodajstva. Ich prejav zároveň neustále zlepšuje a trénuje.