Populácia Slovenska sa drasticky zníži. Štúdia v časopise Lancet odhadla, koľko nás bude v roku 2100

Aj keď sa to možno na prvý pohľad nezdá, Slováci čelia vymieraniu. Momentálne je nás podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky 5,45 milióna. Toto priaznivé populačné číslo však nebude trvať navždy a postupne budeme vymierať.

Aspoň tak to tvrdí časopis Lancet, ktorý zverejnil štúdiu vývoja populácie do roku 2100. Na jej vytvorení sa podieľalo 24 vedcov a zohľadňovali viacero faktorov, ktoré zahŕňali dostupnosť antikoncepcie, úlohu ženy v spoločnosti, ale aj uprednostňovanie kariéry.

Takmer 10 miliárd ľudí na svete

Z celkových dát vyplýva, že v roku 2064 bude na Zemi žiť 9,7 miliardy obyvateľov. V roku 2100, kedy predpoveď končí, však bude globálna populácia na úrovni 8,8 miliardy. Zaujímavosťou je, že koncom storočia sa najľudnatejšou krajinou sveta stane India, v ktorej bude žiť približne 1,1 miliardy ľudí, v kontraste s Čínou, v ktorej bude v tom období 731 miliónov obyvateľov. Na druhé miesto sa vyšplhá Nigéria, v ktorej bude v roku 2100 žiť takmer 800 miliónov obyvateľov.

Najľudnatejšia krajina sveta súčasnosti dosiahne svoj populačný vrchol v roku 2024, keď bude v Číne až 1,43 miliardy obyvateľov.

Populácia Slovenska sa drasticky zníži

Lancet v údajoch uvádza, že Slovensko malo najvyššiu populáciu v roku 2018 na úrovni 5,42 milióna obyvateľov. V úvode síce tvrdíme, že Slovensko má teraz 5,45 milióna obyvateľov, čo je nesúlad s týmito číslami, avšak štúdia používa inú metriku.

V roku 2100 však Slovensko bude oveľa viac prázdnejšie, ako je tomu v súčasnosti. Štúdia hovorí, že nás bude iba 2,56 milióna, pričom interval je stanovený medzi 1,93 až 3,47 miliónov obyvateľov.

Pri pohľade na plodnosť vidíme, že kým v súčasnosti je na úrovni 1,39, v roku 2100 to bude 1,3. Znamená to, že 10 Sloveniek v roku 2100 porodí iba 13 detí. Vymieranie bude tým pádom pokračovať, keďže aby sa aspoň zachovala rovnaká populácia, mala by byť hodnota plodnosti na úrovni 2.

Slovensko a mestá v nich tak budú v podstate vyľudnené a podobné zábery z miest, aké sme videli v poslednej dobe počas koronavírusovej krízy, budú viac typické.

Česko má podobný osud

Pri pohľade na Českú republiku je scenár podobný so Slovenskom. Podľa štúdie je vrchol populácie v krajine práve v roku 2020. V roku 2100 bude Čechov 6,73 milióna v kontraste s dnešnými 10,6 miliónmi obyvateľov. Plodnosť žien však bude vyššia ako u nás a to na hodnote 1,37.

Podobný osud u mnohých

Nielen Slovensko či Česko, ale aj mnohé iné krajiny. Pri pohľade na našich susedov je scenár podobný a niekedy až horší. Poľsko drasticky zníži svoju populáciu a v roku 2100 ich bude približne 15,5 milióna obyvateľov (pokles zo súčasných vyše 38 milióna), pričom plodnosť žien bude na úrovni iba 1,17. Z Maďarska sa populačne stane dnešné Slovensko. Kým dnes má krajina takmer 10 miliónov obyvateľov, v roku 2100 to bude iba 5,2 milióna.

Obrovský pokles zažije aj Ukrajina. Zo súčasných 44,7 milióna poklesne jej populácia v roku 2100 na 17,55 milióna obyvateľov. Populačný vrchol náš sused už zažil, teraz bude iba klesať.

Najmenší pokles z našich susedov sa bude týkať Rakúska. Tým populácia momentálne narastá a dosiahne vrchol v roku 2033, kedy bude v Rakúsku žiť 9 miliónov obyvateľov. V roku 2100 ich však bude niečo vyše 6,5 milióna.

Európa vymiera

Zo širšieho hľadiska môžeme z týchto čísiel tvrdiť, že Európa bude vymierať. Z regionálneho pohľadu zažije najväčších pokles obyvateľstva stredná Európa, kde z takmer 115 miliónov v roku 2017 populácia klesne na 52 miliónov v roku 2100. Podobný osud postihne aj východnú Európu, kde z 210 miliónov klesne populácia na 134 miliónov. Najlepšie bude na tom západná Európa. tam zo 432 miliónov klesne počet obyvateľstva na 374 miliónov.

Populácia sa zníži vo väčšine krajín Európy, v mnohých prípadoch to bude približne o polovicu.

No sú aj svetlé výnimky. Sú to krajiny ako Francúzsko, Belgicko, Dánsko, Island, Írsko, Nórsko, Švédsko či Spojené Kráľovstvo, kde populácia do roku 2100 narastie.

Výrazný nárast môžeme vidieť v Belgicku a to až o dva milióny obyvateľov na 13,5 milióna v roku 2100. V absolútnych číslach narastie aj Spojené Kráľovstvo a to na 71,5 milióna zo súčasných približne 66,5 milióna, pričom vrchol dosiahnu v roku 2063, kedy v krajine bude žiť asi 75 milióna obyvateľov.