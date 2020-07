V roku 2064 bude na Zemi 10 miliárd ľudí, potom sa rast zastaví. Najľudnatejšou krajinou už nebude Čína

Každý deň sa tisícky ľudí narodia a zomrú, počet obyvateľov na tejto planéte však neustále narastá. Vedci sa domnievajú, že rast nepotrvá už dlho, o 44 rokov by sa mal zastaviť.

Do roku 2064 bude na svete takmer 10 miliárd ľudí

Ako informuje portál Daily Mail, v roku 2064 by na Zemi malo žiť takmer 10 miliárd ľudí. Po tomto roku by sa však mal populačný rast zastaviť a počet ľudí bude postupne klesať. Odborníci si myslia, že sa bude rodiť čoraz menej detí, následkom čoho bude na Zemi v roku 2100 žiť už len 8,8 miliárd ľudí. Populačný rast by pretrval v prípade, ak by každá žena na svete mala aspoň 2 deti. Vďaka dostupnosti vzdelania a antikoncepcie si však čoraz viac žien volí kariéru namiesto starostlivosti o deti.

Už v súčasnosti sa v mnohých krajinách rodí menej detí ako v minulosti. Radia sa medzi ne napríklad Rusko, Kanada, Čína a mnoho európskych krajín. Navyše, vedci odhadujú, že v nasledujúcich rokoch začne rýchlejšie umierať staršia časť obyvateľstva.

V takom prípade počet narodených detí nebude stačiť na to, aby nahradili umierajúcich starších obyvateľov. V niektorých krajinách, napríklad v Japonsku, Thajsku či v Španielsku môže následkom toho dôjsť k poklesu počtu obyvateľov až o 50 %.

Zaujímavosťou je, že na západe bude počet ľudí klesať rýchlejšie. Na druhej strane, v pomaly rozvíjajúcich sa krajinách bude tento proces pomalší. Koncom storočia by sa tak mohla najľudnatejšou krajinou stať Nigéria, kde je pôrodnosť vysoká aj v súčasnosti. V súčasnosti je najviac zaľudnenou krajinou Čína. Do roku 2100 dôjde podľa vedcov aj k ďalším zaujímavým zmenám, napríklad Turecko a Indonézia by mali byť na čele 12 najmocnejších krajín sveta.

Mení sa úloha ženy v spoločnosti

Štúdia, na ktorej sa podieľalo 24 vedcov, bola publikovaná v odbornom časopise The Lancet. V nej odborníci uvádzajú, že krajiny prechádzajú modernizáciou a úloha ženy v spoločnosti sa postupne mení. Okrem toho, antikoncepcia sa stáva dostupnou možnosťou aj v chudobných krajinách, následkom čoho klesne počet neplánovaných a nechcených detí. Pravdepodobnosť, že bude mať žena veľa detí znižuje aj fakt, že sa menia aj kariérne možnosti. Ak budú predpoklady vedcov správne, znamenalo by to, že už nebude na 100 žien pripadať v priemere 237 detí ale len 166.

Zmení sa nielen počet obyvateľov, ale aj dĺžka života ľudí. Vedci predpokladajú, že vďaka pokroku medicíny budú žiť ľudia dlhšie, čo však predstavuje nevýhodu pre ekonomiku. Krajiny s vysokým počtom starších obyvateľov sa budú musieť spoliehať na pracovnú silu z krajín s mladším obyvateľstvom. Aj keď menej ľudí znamená menšiu záťaž pre planétu, vysoký počet starých obyvateľov a málo detí znamená, že ľudstvo bude musieť čeliť novým výzvam.

Vedci zdôrazňujú, že aj keď sa populačný rast zastaví, neznamená to, že vlády krajín majú nárok zasahovať do práv žien a rozhodovať o ich reprodukčnom zdraví. V každom prípade je potrebné, aby sa ľudstvo na zmeny začalo pripravovať už teraz.