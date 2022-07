Popravu muža chcú vysielať naživo v TV, aby vydesili ľudí: Brutálne zabil 21-ročné dievča kvôli svojmu egu

Egypt je krajina, v ktorej je trest smrti stále povolený. V tomto prípade ale kontroverzia spočíva v niečom inom. Popravu odsúdeného muža chce totiž súd vysielať v priamom prenose v televízii, informuje Unilad. Má na to svoje dôvody.

Mohamed Adel bol 6. júla odsúdený na trest smrti kvôli brutálnej vražde, ktorú spáchal. Pripravil o život iba 21-ročnú spolužiačku Nairu Ashraf, ktorá ho odmietla. Dokonca ju prenasledoval, no ona trvala na svojom „nie“. Svoju zlosť sa rozhodol vyriešiť tým najhorším spôsobom a dobodal ju. Z tohto incidentu sa podarilo svedkovi dokonca zhotoviť aj video.

Jeho odsúdením sa ale celý súd neskončil. Rozhodol sa totiž k Adelovej poprave pristúpiť svojsky a upozorniť širokú verejnosť na hrôzy podobných zločinov. Preto podal žiadosť na odvysielanie tejto popravy naživo v televízii.

Dôvodov je hneď niekoľko – iba o pár dní neskôr sa podobný incident odohral aj na univerzite v Jordánsku a Egypt má všeobecne problém so zvýšeným násilím páchaným na ženách. Práve kvôli tomu prišiel súd s takýmto nezvyčajným návrhom, ktorým chce zabrániť, aby sa podobné činy v budúcnosti zopakovali.

Naira Ashraf, Egyptian student, stabbed to death and Iman Arsheed, Jordanian student, shot dead. Both of these two beautiful women killed by men for simply saying no.. I honestly have no words pic.twitter.com/FlkNLXszYi

— Tamara (@_Syriana_) June 24, 2022