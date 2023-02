Poplach u Matoviča: V jeho dome nahlásili bombu, prípad má v rukách polícia

V dome lídra OĽANO Igora Matoviča v piatok nahlásili bombu, prípadom sa zaoberá polícia. Pre TASR to potvrdil Peter Dojčan z mediálneho tímu hnutia. Upozornil na to týždenník Plus 7 dní.

„Túto informáciu môžeme potvrdiť. Prípadom sa zaoberá polícia, ktorá podnikla potrebné kroky. Vyhrážanie sa útokom na rodinu a obydlie kohokoľvek považujeme za mimoriadne odporné a zbabelé konanie. Igor Matovič sa však zastrašiť nenechá,“ uviedol pre TASR Dojčan.

Bombu hľadali aj u Lipšica

V mieste bydliska špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica nahlásili výbušninu. Bytový dom museli evakuovať. Lipšic o tom informoval na sociálnej sieti. Pyrotechnická prehliadka sa skončila s negatívnym výsledkom, uviedol hovorca bratislavskej krajskej polície Michal Szeiff.

„Podobné incidenty mňa ani mojich kolegov na Úrade špeciálnej prokuratúry nijako neovplyvnia v našej práci a ani v našom cieli, aby Slovensko bolo krajinou, kde nikto nestojí nad zákonom,“ vyhlásil Lipšic. Zároveň všetkých vyzval, aby z útokov na jeho osobu vynechali jeho manželku a deti.

Ako komentoval špeciálny prokurátor, nenávistné prejavy zo strany niektorých obvinených, podozrivých, ich obhajcov a politikov nemajú žiadnu hranicu.