Ponúkol mu nápoj, on upadol do bezvedomia: Kňaz zo Slovenska odrezal mužovi semenník, súd ho do väzenia neposlal

Krajský súd v českej Plzni riešil obzvlášť hrozný a nezvyčajný prípad slovenského kňaza, ktorý inému mužovi nedobrovoľne odrezal semenník. Slovák však neputuje do väzenia, ale odišiel s podmienkou a povinnosťou sexuologickej liečby.

Tomáš Plavnický je kňaz pôvodom zo Slovenska, ktorý však pôsobí v Českej republike. Pred rokom sa cez internetovú zoznamku nakontaktoval na iného muža z Chebska, ktorý mal záujem o aplikovanie piercingu do intímnych partií. Muži sa následne dohodli na stretnutí, ktoré malo okrem piercingu zahŕňať aj iné drsné praktiky spojené so súložou, píše Dnes24.

Pôvodne mu tam mal dať piercing

Slovenský duchovný sa tak vybral na miesto bydliska neskoršej obete, s ktorou si najprv dohodol sexuálne stretnutie s následnou aplikáciou piercingu. Všetko však následne skončilo úplne inak. Slovák mal obeti ponúknuť nápoj, po ktorom český občan upadol do bezvedomia. Keď sa prebral, nemal v oblasti genitálií piercing, no videl stehy v oblasti semenníkov. Kňaz mu totiž jeden z nich odrezal.

Podľa výpovede Plavnického malo ísť spočiatku len o povrchové rezanie. „Keď v oblasti genitálií vznikla rana, vložil si do nej poškodený prst a stále hovoril o tom, že chce semenník preč. Potom dochádzalo k ďalšiemu spoločnému rezaniu,“ opísal pred sudcom kňaz. Poškodený to rázne odmietol. To, že nemá jeden semenník, si všimol až o tri dni neskôr, keď bol hospitalizovaný v nemocnici.

Pri domovej prehliadke objavili ďalšie nástroje na zákroky

Paradoxne, za čin nedobrovoľného odobratia orgánov a tkaniva bol pre slovenského kňaza na stole 12-ročný trest, no zo súdu odišiel so 4-ročnou podmienkou a povinnosťou ústavnej sexuologickej liečby.

Ako dodáva portál TV Noviny, kňaz vo svojej výpovedi na plzenskom súde priznal, že je homosexuál, no sadistické praktiky ho príliš nelákajú. Svoj čin okomentoval neisto, pretože nevie si na 100 % spomenúť, či Čechovi odrezal semenník on, alebo si to spravil sám.

Plavnický dodal, že mal záujem zistiť, ako sa cítia ľudia so sadistickými chúťkami, no 36-ročného duchovného usvedčili aj predmety, ktoré polícia našla v jeho dome. Podľa všetkého išlo o desiatky injekčných striekačiek, skalpely, kliešte, nožnice, niekoľko litrov dezinfekcie a obväzový materiál.

Znalci skonštatovali, že kňaz prežíva morálnu dilemu. „Je si vedomý toho, že jeho životný štýl je v rozpore s požiadavkami cirkvi, nemá však žiadne výčitky svedomia. Vníma to ako výsledok vzájomnej dohody,“ píše sa v posudku.