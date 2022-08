Ponúkali 25 miliónov za jeho hlavu, s bin Ládinom plánoval útok na dvojičky. Kto bol Zawahrí, ktorého zabil americký dron?

Spoločne s Usámom bin Ládinom plánoval útok na dvojičky, viac ako desaťročie viedol militantnú islamistickú organizáciu al-Káida a za akúkoľvek informáciu o ňom sľubovali Američania odmenu vo výške 25 miliónov dolárov. Ajman Zawahrí zomrel v nedeľu ráno po tom, čo ho na balkóne jeho úkrytu trafilo bezpilotné lietadlo.

„Spravodlivosť bola dosiahnutá a tento teroristický vodca už neexistuje,“ povedal Joe Biden v televíznom príhovore národu. Prezident Spojených štátov amerických dodal, že on sám vydal rozkaz na akciu, ktorej súčasťou bol nálet bezpilotných lietadiel do afganského Kábulu, kde sa Zawahrí ukrýval.

Biely dom potvrdil, že bývalého šéfa al-Káidy poctivo monitorovali niekoľko mesiacov, pričom plánovanie samotného útoku trvalo približne 30 dní. Biden k smrti dodal, že ide o akési „uzavretie“ pre rodiny obetí z katastrofálneho útoku na budovy dvojičiek z 11. septembra 2001, na ktorom sa Zawahrí aktívne podieľal.

Nenávidel bojové športy, študoval medicínu a jazyky

Zawahrí sa narodil v roku 1951 v egyptskej Gíze, v tej dobe patriacej do Egyptského kráľovstva. Pri pohľade na jeho rodinu a prostredie, v ktorom vyrástol, sa dá len ťažko uveriť, k akým zverstvám proti ľudskosti sa počas života pripojil.

Otec pochádzal zo Saudskej Arábie, pričom jeho predkovia patrili k mocným ľuďom v oblasti politiky aj medicíny. Rovnako úspešný rodokmeň mala aj jeho matka, ktorej strýko bol zakladateľom Ligy arabských štátov, Azzam Pasha.

Ajman mal tak všetky predispozície na to, aby z neho bol vzdelaný, rozhľadený a nápomocný človek, čo sa však naplnilo len z malej časti. Študoval lekárstvo na univerzite v Káhire, bol excelentným žiakom a milovníkom poézie. Po škole sa rozhodol pôsobiť ako chirurg v egyptskej armáde, kde chcel pomáhať najmä z dôvodu, že nenávidel bojové športy, ktorých súčasťou bolo násilie.

Okrem lekárskeho prostredia mu neboli cudzie ani jazyky, keďže sa o ňom vedelo, že okrem arabských jazykov vie aj po anglicky a francúzsky.

Z lekára Islamský džihádista

Jeho život a odkaz mohol vyzerať úplne inak, no zvrátená životná ideológia pripúšťajúca vraždy, únosy a mučenie presvedčila Zawahrího, aby sa pripojil k islamským džihádistom. Po tom, čo ho podozrievali zo zabitia egyptského prezidenta, sa rozhodol odísť do Afganistanu.

Začína al-Káida

Práve v 80. rokoch minulého storočia sa v Kábule stretol s Usámom bin Ládinom, s ktorým spoluzakladal al-Káidu. Militantné a teroristické zoskupenie, ktoré vzniklo v roku 1988 a za ostatných 34 rokov spôsobilo svetu mnoho bolesti, strát, výbuchov, únosov a vlastne všetkého, čo je spojené s terorizmom.

Netrvalo dlho a z Ajmana sa stal hlavný bin Ládinov radca a vodca viacerých vojenských akcií, kedy viedol separatistické jednotky. Ako k jeho osobnosti dodáva agentúra AP News, bin Ládin možno vedel al-Káidu dostať na vrchol, čo sa týka medializácie či financií, no hlavnú taktiku a organizačné zručnosti priniesol najmä Zawahrí.

11. september 2001

Teroristický útok al-Káidy, ktorý sa odohral v New Yorku, patrí aj po 20 rokoch k najväčším svetovým tragédiám spôsobeným ľudskou rukou. Členovia al-Káidy vtedy uniesli štyri lietadlá, s ktorými mali konkrétne plány.

Ráno 11. septembra 2001 o 08:46 h miestneho času narazilo lietadlo Boeing 767 americkej leteckej spoločnosti do severnej budovy WTC v New Yorku. Následne, 18 minút po prvom stroji, narazil do južnej budovy WTC druhý Boeing 767. Štyristo metrov vysoké dvojičky sa po nárazoch lietadiel zrútili, pričom ich pád zničil ďalších 50 budov.

Tretie lietadlo nasmerovali útočníci na Pentagón, sídlo ministerstva obrany USA. Do jeho západnej strany vrazilo o 09.45 h. Pri útoku zahynulo 125 vojenských a civilných zamestnancov rezortu obrany, ako aj 64 cestujúcich v lietadle vrátane piatich únoscov. Štvrté sa zrútilo do neobývanej oblasti.

A túto akciu nemal na svedomí len bin Ládin, ale aj jeho poradca a hlavný taktik, Zawahrí. Ten sa v rámci následkov útoku na dvojičky a Pentagón stal mimoriadne medializovanou osobnosťou, pričom za jeho „hlavu“, respektíve dolapenie či informácie, sľubovali úrady Spojených štátov až 25 miliónov dolárov.

Ajman sa stal popredným hlásateľom cieľov al-Káidy, vystupoval v médiách a vždy vyjadroval hlboké znechutenie a nesúhlas s politikou USA. Rovnako podporoval všetky separatistické i štátne vojenské jednotky, ktoré bojovali proti armáde Spojených štátov.

Mal byť už dávno mŕtvy

Ako reakciu na 11. september organizovali Američania protiútok. Po bombardovaní jaskynných komplexov vyšla na povrch správa, že Ajman Zawahrí umrel aj so svojou rodinou v ruinách. Bola to však nepravdivá informácia.

Podobné akcie prebehli aj v roku 2006, vtedy už americká CIA za pomoci pakistanskej tajnej služby plánovala nálety nad miesta, kde sa podľa tajných informácii mal Zawahrí skrývať. Aj keď nálet zabil niekoľko teroristov al-Káidy, Zawahrí sa o pár týždňov na to objavil v ďalšom výhražnom videu, pričom bol absolútne bez známok poranení.

Po smrti bin Ládina, ktorého v roku 2011 zabili tiež v rámci americkej operácie, sa Zawarí stal hlavou al-Káidy, pričom vo vedení militantnej skupiny bol 11 rokov.

Dva výstrely z bezpilotného lietadla

Zawarí sa za ostatné desaťročie skrýval a často presúval, preto bolo náročné určiť jeho presnú polohu. Američania však v spolupráci so zahraničnými spravodajskými službami rozbehli akciu, počas ktorej sa podarilo vypátrať jeho pozíciu.

Pôvodom egyptský terorista sa skrýval v afganskom hlavnom meste Kábul. Jeden z vysokopostavených amerických predstaviteľov uviedol, že operácia na zabitie Zawahrího sa plánovala niekoľko mesiacov a Biden bol prvýkrát informovaný o navrhovanej operácii na odstránenie vodcu al-Káidy 1. júla tohto roku.

Keď dal Joe Biden súhlas so zabitím teroristu, drony vypálili dve protitankové riadené strely Hellfire, ktoré sú navádzané laserom. Zawahrí stál ráno o 6:18 kábulského času na balkóne svojho úkrytu, pričom strely zasiahli len jeho a úrady potvrdili, že pri útoku nebol zranený nikto z jeho rodiny ani žiaden civilista.

Arabským svetom uznávaný chirurg, teológ a stratég tak umrel vo veku 71 rokov a jeho „dolapenie“ sa považuje za jednu z najúspešnejších akcií Američanov voči al-Káide.