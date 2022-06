Poľský kamionista ohrozil a šokoval vodičov. Na obchvate v Banskej Bystrici jazdil v protismere

Na obchvate R1 v Banskej Bystrici sa v pondelok (27. 6.) podvečer objavil v protismere kamión s cisternou. Šoféroval ho poľský vodič, ktorého krátko nato zastavila hliadka polície a na mieste mu uložila blokovú pokutu.

„Na tiesňovej linke 158 sme prijali informáciu od vodičov, že na diaľnici R1 ide v protismere kamión s cisternou. Prešiel úsek, ktorý síce nebol dlhý, ale miesta, ktorými prechádzal, sú neprehľadné a možno hovoriť len o veľkom šťastí, že v smere jazdy Brezno – Banská Bystrica ho všetci vodiči zaregistrovali včas a nikomu sa pri tejto udalosti nič nestalo,“ uviedla banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.

Za jazdu v protismere môžu šoférovi zobrať vodičák

Na cestách si treba včas zvoliť správny smer. Za bezdôvodnú jazdu v protismere, ktorá je kategórii závažných priestupkov a podľa priestupkového zákona za ňu hrozí nielen finančná pokuta od 60 do 300 eur, ale aj zákaz činnosti do dvoch rokov. Uvádza to ustanovenie zákona o premávke.