Polárny vír totálne skolabuje, no mnohým zamrzne úsmev na tvárach. Očakáva sa množstvo snehu, má to však háčik

Povedzme si pravdu, snehová nádielka počas týchto Vianoc nebola tak intenzívna, v akú by možno mnohí dúfali. To, ako vyzerá zima na severnej pologuli ovplyvňuje polárny vír, a takto to s ním vyzerá na najbližšie týždne.

„V posledných týždňoch sa časť polárneho víru posunula viac nad severnú Ameriku, kam už tento rok priniesla extrémnu zimu a množstvo snehu,“ opisuje portál iMeteo situáciu, ktorá sa s polárnym vírom udiala.

Dôjde k jeho kolapsu

Jeho jadro je rozdelené na dve časti, pričom jedna sa nachádza nad východnou pologuľou a druhá presahuje do Severnej Ameriky. To naznačuje, že samotný polárny vír je oslabený a čoskoro dôjde k jeho kolapsu, vysvetľuje portál o počasí.

Predbežne to vyzerá tak, že sa tuhá zima v podobe množstva snehu bude naďalej držať nad Severnou Amerikou. To znamená, že zimné počasie si užijú mnohí, avšak nie u nás. iMeteo však nevylučuje, že by sa to ešte možno zvrátiť, no jedným dychom dodáva, že zatiaľ tieto karty nie sú na stole.

Ak patríte medzi milovníkov zimných športov, pravdepodobne vás tie vyhliadky nepotešili. Dobrou správou však je, že užiť si zimu napriek nepriaznivej situácii môžeme na viacerých lyžiarskych strediskách na Slovensku. Na niektorých vás čaká až do 50 centimetrov snehu. Pozrite si prehľad.