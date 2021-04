Pokúsil sa nadrogovať a zabiť triedu 60 študentov. Charles Sobhraj patril medzi tých najhľadanejších zločincov

Vyčíňanie sériového vraha Charlesa Sobhraja bolo také príšerné, že sa ho kanál BBC rozhodol zdokumentovať a vytvoriť film s názvom The Serpent. Turistov však Sobhraj nevraždil sám, pomáhala mu v tom jeho milenka Marie-Andrée Leclerc.

Už v detstve bol svedkom nepredstaviteľného násilia

Charles Sobhraj, vlastným menom Hatchand Bhaonani Gurumukh Sobhraj, sa narodil 6. apríla v roku 1944 ako syn vietnamskej sedliačky Tran Loan Phung a bohatého indického obchodníka Hatchanda Sobhraja. Obchodník sa však oženil s inou ženou, z pomsty sa zas Sobhrajova matka vydala za francúzskeho dôstojníka, keď mal chlapec štyri roky.

Skôr, ako sa rodina presťahovala do Francúzska, Charles sa stal svedkom obrovského utrpenia a násilia. Možno aj to prispelo k tomu, že sa dal na zločineckú dráhu. Odborníci sa nazdávajú, že Sobhraj nevraždil z číreho potešenia. Vraždy boli skôr akýmsi „vedľajším produktom“ jeho životného štýlu. Je možné, že za chýbajúce svedomie môže antisociálna porucha osobnosti alebo forma psychopatie.

Sobhraj sa preslávil spočiatku ako zlodej a drobný podvodník a neskôr aj ako sériový vrah, dokonca jeden z najobávanejších v Ázii, píše portál Murderpedia. Sobhrajovi nepomohlo ani to, že v detstve nebol obľúbený. V škole sa často stával terčom šikany a urážok kvôli svojmu pôvodu a rase. Aj to viedlo k tomu, že si meno zjednodušil a začal si hovoriť Charles. Ako píše portál News.sky, už ako teenager sa začal uchyľovať k drobným zločinom. Niekoľkokrát ušiel za svojím otcom do Saigonu, kde sa narodil.

Nevlastný otec ho zanedbával, venoval sa len vlastným deťom, ktoré sa mu s Tran narodili. Ani jeho vlastný otec ho pri sebe nechcel, ich vzťah bol napätý. Pri jednom z pokusov o krádež ho napokon prichytili, za čo putoval Sobhraj v roku 1963 na krátky čas do väzenia, informuje Daily Mail.

Krádeže a podvody mu už nestačili

V dospelosti mu však už krádeže a drobné podvody prestali stačiť. Sťahoval sa z miesta na miesto, chvíľu žil s otcom v Saigone a chvíľu zas v Indii so svojimi príbuznými, opäť sa však vrátil do Francúzska. Po nevydarenej krádeži auta po krátkom čase zase skončil za mrežami. Aj vo väzení si však dozorcov poľahky omotal okolo prsta, neprekážalo im robiť pre neho drobné láskavosti.

Po prepustení sa oženil s Chantal Compagnon. Dvojica istý čas cestovala po svete s falošnými dokladmi a okrádala turistov. V roku 1970 sa spolu s rodinou presťahoval do Ázie. Do väzenia sa dostala aj Chantal a práve v ňom sa narodila ich prvá dcéra, píše portál Esquire. Kariéry kriminálnika sa Sobhraj nevzdal ani po narodená dieťaťa. Polícia ho však chytila počas ozbrojenej lúpeže. Z väzenia ušiel a aby unikol pred spravodlivosťou, odsťahoval sa do Kábulu. Jeho útek bol vskutku bizarný. Tváril sa, že ochorel a že mu je veľmi zle. Keď ho previezli do nemocničného krídla, nadrogoval dozorcu.

Krátko predtým ho jeho manželka opustila, prepadol totiž gamblerstvu a utrácal viac peňazí, ako stihol ukradnúť. Aby pred Sobhrajom unikla, odsťahovala sa do Ameriky. V roku 1972 sa totiž Charles na istý čas vrátil do Francúzska, kde uniesol svoju vlastnú dcéru. Vytrhol ju z rúk starej mamy, ktorú, podobne ako iné obete, nadrogoval a zamkol v hotelovej izbe. Chantal nechcela riskovať, že sa k nej Sobhraj opäť dostane.

Najviac ho lákali turistické chodníčky

Počas svojich početných útekov pred políciou sa Charles ocitol v Iraku, ale aj v Európe. Lákali ho najmä turistické chodníčky. Na nejaký čas spojil sily so svojím mladším bratom. Spolu nadrogovali a okrádali turistov. Keď ich však v Grécku dolapila polícia, Sobhraj ukradol identitu svojmu bratovi a z pazúrov polície ušiel, píše The Guardian.

Sobhrajovou prvou oficiálnou obeťou sa ešte v tom istom roku stal pakistanský šofér Habib. Charles si ho najal, z neznámych dôvod ho nadrogoval a jeho telo hodil do rieky. Vraha sa však podarilo identifikovať až o rok neskôr.

Opäť skončil v rukách polície, ako plaz sa však zo situácie vykrútil a opäť ušiel. Po tomto úteku sa Sobhraj odtrhol z reťaze. V roku 1975 zabil svoju ďalšiu obeť, americkú turistku Teresu Knowlton. Chvíľu na to sa našlo telo drogového dílera Vitaliho Hakima, ktorý bol Sobhrajovou konkurenciou v biznise. Vitali bol zbitý, mal zlomený väz a jeho telo skončilo v plameňoch. Charles zabil aj Hakimov kontakt vo Francúzsku.

O mesiac neskôr zaškrtil dvoch turistov, Corneliu Hemkerovú a Henricusa Bitanja. Ich telá spálil, podobne ako telá ďalších obetí, Laurenta Carriereho a Connie Bronzickovej. Neostalo však len pri vraždách. Charles ukradol Bitanjov pas a s jeho identitou opäť ušiel. Z času na čas sa stalo, že niektorá z Charlesových obetí prežila. V Bangkoku ho dokonca polícia prichytila s falošným pasom, vďaka úplatkom však ostal aj naďalej na slobode. Vytvoril si sieť konexií, vďaka ktorým sa polícia často tvárila, že si nič podozrivé nevšimla.

Stala sa jeho milenkou, otrokom a komplicom

Práve v roku 1975 stretol aj svoju milenku a komplica zároveň, Marie-Andree Leclerc. Marie-Andree bola sekretárka, ktorá bola v Indii na cestách a Sobhraj sa ujal úlohy jej sprievodcu. Na chvíľu sa k nim pridal aj ďalší komplic, Ajay Chowdhury. Marie-Andree napokon skončila za mrežami, odkiaľ neskôr priznala, že jediné, čo chcela, bolo to, aby ju Sobhraj miloval. Postupne sa však stala jeho otrokyňou. Leclercová bola neskôr prepustená, no čoskoro zomrela na následky rakoviny.

Čoskoro Sobhraja obyčajné vraždy omrzeli a pokúsil sa o niečo väčšie. Jednu holandskú dvojicu upálil zaživa. Neskôr zas chcel nadrogovať a zabiť naraz celú triedu 60 francúzskych študentov. Nesprávne však vyrátal množstvo drog, ktoré k tomu bude potrebovať. 20 študentov skončilo vo vážnom stave v nemocnici. Toto už polícia len tak prehliadnuť nemohla.

V roku 1976 bola polícia napokon konečne schopná spojiť Sobhraja s najmenej 10 vraždami, aj keď ich s veľkou pravdepodobnosťou bolo omnoho viac. Ešte v ten istý rok bol Charles Sobhraj odsúdený za vraždy na 7 rokov v pracovnom tábore. Ďalšie 2 roky dostal za prípad s triedou francúzskych študentov, ktorý sme spomenuli vyššie. V ďalšom súdnom procese bol odsúdený na 20 rokov vo väzení, avšak nie za vraždy, ktoré vykonal. Samozrejme, Sobhraj sa tak ľahko vzdať nechcel a pred súdom tvrdil, že jeho obete zomreli náhodne na následky predávkovania.

Vo svojej sláve sa vyžíva

Médiá mrazivý príbeh zaujal natoľko, že stanica BBC sa o ňom rozhodla vytvoriť 8-dielnu dramatickú sériu s názvom The Serpent, informuje portál The Guardian. Príbeh začína nezvyčajne. Televízny štáb totiž v roku 1997 Sobhraja vypátral v Paríži, kde žil ako slobodný muž, a to napriek tomu, že v priebehu súdnych procesov sa Charles k zločinom priznal. Žil z peňazí, ktoré mu médiá platili za fotografie a rozhovory. Nemalú sumu si vypýtal aj za práva na sfilmovanie jeho príbehu.

Práve novinári ho však napokon v roku 2004 opäť dostali za mreže, tentoraz na doživotie. Aj keď niekoľkokrát sa objavili fámy, že bude opäť prepustený. V roku 2008 sa druhýkrát oženil, manželstvo však nevydržalo. Mnohí tento zväzok vôbec za manželstvo nepovažovali. Aj keď je už v dôchodkovom veku, oženil sa aj tretíkrát, a to s mladou dcérou svojho právnika. Neverí, že jej manžel je skutočne vrah.