Pokračovanie Daredevila, trailer na Black Panthera či nové Avengers filmy sú len začiatok. Marvel dnes odhalil svoje plány

V týchto dňoch sa koná Comic-Con v San Diegu, čo je každoročne azda najväčší komiksový veľtrh na svete. Filmové či herné štúdia tu odhaľujú svoje nové projekty a samozrejmosťou je aj účasť Marvelu.

Článok pokračuje pod videom ↓

Fanúšikovia zažili doslova bombardovanie rôznymi novinkami a tie najdôležitejšie z nich odhalil samotný Kevin Feige na pódiu. Poďme si teda zhrnúť, čo nás v najbližších rokoch čaká.

The Multiverse Saga je názvom aktuálnej filmovej ságy Marvelu, ktorú tvoria nielen filmy, ale posledné dva roky aj seriály na platforme Disney+. Potvrdenie názvu tak nebolo po udalostiach posledných projektov pre fanúšikov ničím prekvapivým a všetko sa v nej točí okolo cestovania medzi rôznymi vesmírmi a univerzami.

Nový Black Panther

Štúdio však delí svoje projekty aj na fázy, z ktorých aktuálne prebieha štvrtá. Tá začala seriálom WandaVision a bude zakončená ešte tento rok, konkrétne mimoriadne očakávaným filmom Black Panther: Wakanda Forever, na ktorý sme dnes dostali emotívny trailer.

Pri pokračovaní Čierneho Pantera sa tvorcovia museli vysporiadať s nečakanou smrťou herca Chadwicka Bosemana, čo ich prinútilo prepísať celý scenár. Zatiaľ to ale vyzerá, že to zvládli a trailer sa nesie v duchu spomienky na mŕtveho vládcu Wakandy.

Môžeme v ňom však vidieť aj kráľa morí Namora (Marvel ekvivalent pre Aquamana), ktorý by mal byť hlavným „záporákom“ filmu. Ústredným konfliktom bude totiž vojna medzi medzi Atlantídou a Wakandou. Dostali sme aj rýchly pohľad na nového Black Panthera, no zatiaľ netušíme, kto ním bude. Náznaky ale hovoria, že legendárny kostým by si mohla obliecť T’Challova sestra. Film príde do kín v novembri.

She-Hulk

Ešte predtým ale na Disney+ pristane seriál She-Hulk, v ktorom sa okrem iného objaví aj Daredevil. She-Hulk je sestrou Hulka a zároveň právničkou, ktorá má podobné schopnosti ako jej známejší brat. Premiéra je naplánovaná na 17. august a novej epizódy sa dočkáme raz týždenne. To bude z veľkých projektov od Marvelu na tento rok zrejme všetko.

Fáza 5

Piata fáza je už celá naplánovaná a začne ju pokračovanie Ant-Mana s názvom Ant-Man and The Wasp: Quantumania (17. február 2023). Následne bude fáza pokračovať seriálom Secret Invasion, v ktorom sa Samuel L. Jackson bude snažiť zabrániť invázii skrullov (jar 2023) a tešiť sa môžeme aj na tretiu časť obľúbených Strážcov galaxie (5. máj 2023).

Na leto 2023 je naplánovaný seriál Echo, čo bude v podstate prequelom k Hawkeyeovi, v tomto istom období sa dočkáme aj druhej série seriálu Loki a filmu The Marvels, kde svoje sily spoja Captain Marvel a mladá Ms. Marvel.

Najmä starších fanúšikov určite mimoriadne potešilo oznámenie filmu Blade (3. november 2023) a seriálu IronHeart (jeseň 2023). Na prelome rokov 2023 a 2024 sa dočkáme projektu Agatha: Coven and Chaos, ktorú poznáme z WandaVision.

Pre viacerých bude zrejme najväčšou udalosťou oznámenie seriálu Daredevil (jar 2024) na čele s hercom Charliem Coxom. Pôjde o pokračovanie pôvodne netflixovského projektu, ktorý si však Disney uchmatlo späť.

Piata fáza bude zakončená filmami Captain America: New World Order (3. máj 2024) a Thunderbolts (26. júl 2024), čo je podľa komiksov tím zloduchov. Náznaky jeho formovania určite neunikli oku každého pozorného fanúšika.

Fáza 6

Následne sme dostali menšiu ukážku šiestej fázy, ktorá je však ešte ďaleko. Autori nám tu zatiaľ oznámili len tri filmy, no ide o obrovské záležitosti. V novembri 2024 sa dočkáme znovuzrodenej Fantastickej štvorky a fáza bude v roku 2025 ukončená filmami Avengers: The Kang Dynasty a Avengers: Secret Wars, ktoré by mali byť o veľkosti Infinity War a Endgame.