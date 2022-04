Pohlavný styk je pre ňu utrpenie: Žena dokáže dosiahnuť 10-minútový orgazmus len za pomoci myšlienok

Sex nie je len o penetrácii, ba práve naopak, vôbec ju nemusí ani zahŕňať. Navyše, pre nejedného človeka je dôležitejšia predohra, intimita zdieľaná s partnerom či celková atmosféra daného okamihu. Svoje o tom vie 33-ročná žena, ktorá trpí vaginizmom. Naučila sa však, ako si orgazmus privodiť len za pomoci myšlienok.

Intimita má mnoho podôb

Vaginizmus je porucha, pri ktorej dochádza k nekontrolovateľnému kŕčovitému stiahnutiu svalov panvového dna. Ako informuje portál Science Alert, ochorenie môže zapríčiniť, že penetrácia je pre ženu veľmi bolestivá. To však neznamená, že ženy ktoré vaginizmom trpia, si nemôžu užívať intímne chvíle.

Množstvo žien dosahuje orgazmus najmä dotýkaním sa erotogénnych zón. Iné spôsoby dosahovania vrcholu sú však často prehliadané. Napríklad, niektorí ľudia dokážu dosiahnuť orgazmus v spánku, keď sa im sníva erotický sen. Vedeli ste však, že sú aj ľudia, ktorí dokážu orgazmus dosiahnuť aj v bdelom stave, len tým, že o sexe fantazírujú? Tomuto javu sa hovorí fantómový orgazmus a bežný je napríklad u ľudí s paralýzou končatín.

Dokáže dosiahnuť orgazmus len za pomoci myšlienok

Samozrejme, nie je to pre každého jednoduché, väčšinou si to vyžaduje cvik a prax. Ako informuje štúdia publikovaná v časopise The Journal of Sexual Medicine, pomáha napríklad jóga či tantrická meditácia. Dôležité je sústrediť sa nielen na telo, ale aj na myseľ. 33-ročná žena, o ktorej informoval časopis Sexual Medicine, sa tantrickej jóge venuje už 10 rokov. V priebehu desaťročia sa učila okrem iného aj rôzne dychové cvičenia a naučila sa aj to, ako sa zbaviť pocitov viny a hanby.

Vďaka nej dokáže orgazmus dosiahnuť len za pomoci myšlienok a aby toho nebolo málo, dokáže silou vôle predĺžiť aj jeho trvanie, a to dokonca až na 10 minút. Vedci v rámci výskumu ženu požiadali, aby si ľahla na vyšetrovací stôl a privodila si orgazmus trvajúci 10 minút, následne vrchol trvajúci 5 minút a potom ju požiadali, aby si 10 minút čítala knihu. Vrchol mala dosiahnuť masturbáciou alebo len za pomoci myšlienok.

Ženy sú úspešnejšie ako muži

Prítomnosť prolaktínu v krvi preukázala, že stav, ktorý žena dosiahla, je skutočne orgazmus. Prolaktívn je hormón, ktorý produkuje hypofýza nachádzajúca sa v mozgu. Hladina prolaktínu v krvi je najvyššia krátko po orgazme, závisí však aj od toho, aký bol vrchol intenzívny a akú mieru rozkoše človek pociťuje.

Vedci testovali vzorky krvi, ktoré žene odobrali pred a po orgazme a výsledky hovoria jasne. 5 minút po tom, čo žena dosiahla orgazmus bez masturbácie, hladina prolaktínu v krvi sa zvýšila až o 25 %. Po 10 minútach po orgazme bola hladina prolaktínu vyššia o 48 %. Zvýšenie hladiny prolaktínu u tejto ženy bolo porovnateľné so zmenami, aké nastávajú u žien po orgazme dosiahnutom napríklad masturbáciou. Čítanie knihy nevyvolalo žiadne zmeny.

Odborníci však dodávajú, že pri orgazme bez stimulácie žena nepreciťuje takú mieru intimity, ako pri dotýkaní sa. Zdá sa teda, že dotyky predsa len majú niečo do seba. Vedci sa už desaťročia venujú výskumu tejto oblasti. Zatiaľ sa im okrem iného podarilo zistiť napríklad to, že ženy sú pri dosahovaní orgazmu len za pomoci myšlienok úspešnejšie ako muži.