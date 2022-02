Počuli ste už o afterglow? Zažíva to každý, podľa mnohých je to lepšie, než sex samotný

Hneď na úvod je potrebné uviesť, že afterglow môže dosiahnuť pri pohlavnom styku každý. Problémom je, že nejde o tak obľúbený efekt, ako má sex samotný. Pre páry je pritom nesmierne dôležitý.

Samozrejme, všetci sa zhodnú, že pohlavný styk je veľmi príjemnou a obľúbenou činnosťou. Okúsili ste však už afterglow?

Ten pocit zažil každý (snáď)

Pre tých, ktorí nevedia, o čo ide, sa to pokúsil nedávno vysvetliť vedecký portál IFL Science. Ten uvádza, že afterglow už zažil každý, avšak nie každý ho obľubuje. Pojmom afterglow (v slovenčine je možné sa stretnúť s doslovným prekladom tohto pojmu ako „dosvit“, my zostaneme verní jeho anglickému ekvivalentu) označujeme „ten príjemný, hrejivý pocit, ktorý všetci (alebo teda aspoň drvivá väčšina) zažívajú po príjemných sexuálnych zážitkoch“.

Afterglow môžu všetci prežívať inak, napríklad spoločným ležaním a túlením sa k sebe po posteľných radovánkach v posteli. Samozrejme, ako to už býva, nie každý sa tomu chce venovať, no ako upozorňuje IFL Science, vedci nedávno zistili, že práve afterglow je pre partnerský vzťah ešte dôležitejší než sex samotný. Má totiž veľmi dôležitú úlohu, ako je vplyv na spokojnosť a udržiavanie zdravého partnerského vzťahu. Je to skrátka pocit, ktorý by ste mali chcieť cítiť.

Kľúčových 48 hodín

Už v roku 2017 sa tím vedcov zaoberal údajmi zozbieranými od novomanželov, ktorí každý deň po dobu 2 týždňov podrobne zaznamenávali svoje sexuálne aktivity, ako aj sexuálnu a manželskú spokojnosť. Celú štúdiu potom zopakovali, pričom sexuálne denníky a skóre spokojnosti párov skúmali po štyroch, respektíve šiestich mesiacoch po prvých 14 dňoch.

„Výsledky ukázali, že sexuálna spokojnosť bola zvýšená približne 48 hodín po sexe a manželia, ktorí zažili silnejší afterglow, hlásili aj vyššiu úroveň spokojnosti na začiatku aj po mesiacoch v manželskom zväzku,“ uviedol tím podľa IFL Science vo svojej štúdií publikovanej v žurnále Psychological Science.

Vedci teda o afterglowe hovoria ako o pôžitku zo sexu, ktorý trvá aj v čase po pohlavnom styku. Dekódovať ho podľa odborníkov možno ako sexuálne uspokojenie počas dlhšieho časového obdobia po sexuálnom akte, uviedli v štúdii.

Samozrejme, toto všetko má zrejme ešte hlbší význam, pretože afterglow trvá približne rovnako dlho, ako čas, kedy sa v mužských pohlavných orgánoch tvorí dostatok nových spermií a rovnako dlho ako čas, kedy spermie zostávajú maximálne životaschopné v ženských pohlavných orgánoch (pokiaľ muž ejakuluje do pošvy).

Je to rovnaké aj v homosexuálnych zväzkoch?

Afterglow a jeho vedecké skúmanie má ale určité obmedzenia. Jeho dĺžku a vplyv na ľudskú pohodu totiž tím odborníkov skúmal na novomanželských heterosexuálnych pároch. Je tak dosť možné, že afterglow inak prežívajú páry, ktoré sú len v obyčajnom partnerskom vzťahu, či páry rovnakého pohlavia. Výskumu tých sa budú vedci venovať najbližšie.