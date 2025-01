Pohlavia sú všade na svete len dve, vyzerá to, že sa pokúšate hľadať zástupné problémy, vysvetlila česká novinárka Ficovi

Predseda vlády Robert Fico dnes vystúpil na tlačovej konferencii na tému „Ústavná hrádza proti progresivizmu“. Oznámil, že chce upraviť okruh kultúrno-etických otázok. Zaoberal sa témami pohlavia či manželstva, na čo reagovala česká novinárka.

Ivana Svobodová z Respektu sa okrem iných tém venuje aj dôležitým udalostiam zo Slovenska. Na dnešnej tlačovej konferencii reagovala na Roberta Fica po tom, ako informoval, že Slovenská republika by mala uznávať iba dve pohlavia – muž a žena. Svobodová ho upozornila, že na svete nie je nikto, kto tvrdí niečoho iné. „To, o čom hovoríte, to je rod. To je to, ako sa ľudia cítia, to im nemôžete zakázať ústavou. Idete dávať do ústavy informáciu typu, že deň má 24 hodín, to je predsa jasné,“ vysvetľuje Svobodová.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa R a s t o I l i e v (@rastoiliev)

„Vyzerá to, že sa pokúšate nájsť zástupný problém a najdôležitejšia je veta, nech sa o tom mesiac aj viac hovorí,“ dodáva novinárka. Poukazuje na to, že sa na slovenskej politickej scéne hovorí o sprisahaní a o tom, že niekto chce zničiť demokraciu. Pýta sa, či už v tejto veci boli podniknuté nejaké kroky a čo vláda robí pre to, aby zrušeniu demokracie zabránila.

Robert Fico novinárke odpovedal, že ju prosí o zdržanlivosť, pokiaľ ide o Slovensku republiku, dal pozdraviť šéfredaktora a viac sa k veci vyjadriť odmietol.