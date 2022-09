Podovolenkový blues v týchto dňoch trápi čoraz viac ľudí. Odborníci radia, ako sa s ním vyrovnať

Poznáte ten pocit, keď sa vrátite z dovolenky a zišla by sa vám hneď ďalšia dovolenka? Mnoho ľudí čelí po návrate domov prívalu negatívnych emócií. Odborníci radia, ako sa s tzv. podovolenkovým blues vyrovnať.

Plánujte vopred

Často sa stáva, že hneď po návrate z dovolenky sa vrhneme na pracovné povinnosti, alebo sa pustíme do prania, upratovania a ďalších domácich prác. Ako píše CNN, tým sa len zvyšuje kontrast medzi dovolenkou a tvrdou realitou. Odborníci radia dopriať si po dovolenke, takpovediac, prechodný deň, kedy sa ešte nebudete venovať práci a aj z domácich prác urobíte len to najnutnejšie.

Je potrebné vytvoriť si prechodný priestor medzi dvoma svetmi. Nie je práve najlepšie jeden deň si užívať more a pláž a hneď ďalší deň sa vrhnúť na nedokončenú prácu v kancelárii. Verte však, že nemusíte na všetky maily odpovedať ihneď, buďte sami k sebe láskaví.

Nastavte svoju myseľ

Podľa odborníkov by ste si mali zapamätať fakt, že koniec dovolenky neznamená automaticky aj koniec zábavy. Je dôležité udržať si „dovolenkové“ nastavenie mysle, aj keď sme už doma. Navštívte napríklad miesto vo svojom okolí, kde ste ešte neboli alebo sa najedzte v novej reštaurácii.

Psychológovia odporúčajú identifikovať to, čo vám na dovolenke robí najväčšiu radosť a preniesť to do reality každodenného života. Napríklad, ak ste si na dovolenke v Taliansku zamilovali cestoviny pomodoro, po dovolenke si ich uvarte doma, alebo si ich objednajte v reštaurácii.

Vďačnosť

Doprajte si čas, aby ste si mohli v mysli prehrať všetko príjemné, čo ste prežili. Vytvorte si album alebo si všetko dobré zapíšte do denníka. Hovorí sa, že by sme mali viac peňazí investovať do zážitkov, ako do materiálnych vecí. Aj v tomto prípade platí, že spomienky z dovolenky nás môžu pri srdci zahriať aj po mesiaci.

Odborníci radia aj precvičovať si vďačnosť. To neznamená len uvedomiť si, že niekto iný to má horšie. Znamená to skutočne byť vďačný za prežité momenty, ktoré nám robia radosť aj napriek tomu, že nás v živote postretnú aj náročné situácie. Vďačný neznamená byť neustále pozitívne naladený, znamená to uvedomovať si to dobré.

Cvičte

Už niekoľko vedeckých výskumov preukázalo, že primerané množstvo cvičenia pomáha zvládnuť príznaky úzkosti a depresie. Aj nedávno časopis JAMA Psychiatry publikoval výskum, že ľuďom, ktorí cvičia, hrozí nižšie riziko vzniku depresie, ako tým, ktorí sa pravidelnej fyzickej aktivite nevenujú.

Samozrejme, to, že človek cvičí, neznamená, že nebude pociťovať žiadne negatívne emócie, ale ľahšie sa s nimi vyrovná. Aj keď teda máte po dovolenke chuť len tak ležať a nič nerobiť, je dobrý nápad trochu sa rozhýbať.

Uvedomte si svoje pocity

Je dôležité ostať v kontakte s ľuďmi, ktorých máte radi. Hovorte o svojich pocitoch s priateľmi, ktorí sa taktiež nedávno vrátili z dovolenky. To nám pomáha mať nad emóciami väčšiu kontrolu. Samozrejme, ak vás negatívne pocity doslova prevalcujú a premkne vás hrôza pri pomyslení na to, že sa máte vrátiť do práce, je najvyšší čas zvážiť odbornú pomoc alebo zmenu zamestnania.