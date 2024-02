Podľa Glücka si niektoré ženy znásilnenie vymýšľajú: Skrátenie premlčacej lehoty ich má motivovať, aby to nahlásili skôr

„Premlčacia doba začne plynúť momentom znásilnenia tej ženy. Tak asi o tom vie, všimne si to, keď ju niekto znásilní, a môže ten trestný čin nahlásiť,“ vyjadril sa Glück. Podľa neho si niektoré ženy znásilnenie vymýšľajú.

Ako informuje Denník N, v kampani sa Glück preslávil tým, že udieral Igora Matoviča päsťami do tváre. Poslancom sa stal len dnes a išlo o jeho prvé vystúpenie po zložené sľubu. Podľa neho si niektoré ženy znásilnenie vymýšľajú a mali by sme sa pozrieť do Ameriky, kde ženy s tvrdením prídu po 18 rokoch a snažia sa muža očierniť. Premlčacia doba má podľa jeho slov motivovať ženu k tomu, aby znásilnenie nahlásila čo najskôr.

Ak ste sa stali obeťou alebo svedkom traumatizujúcej udalosti, pomoc nájdete na webe IPčko. Psychologickú pomoc poskytuje nonstop, bezplatne a anonymne prostredníctvom chatu a emailu.