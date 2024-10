Podaril sa nevídaný objav: V hlbinách pri obľúbenom pobreží našli 2000-ročný chrám civilizácie z filmu o Indianovi Jonesovi

Pri talianskom pobreží neďaleko Neapola sa podarilo nájsť 2000 rokov starý chrám. Postavili ho arabskí prisťahovalci z nabatejskej civilizácie.

Objavili chrám starý 2000 rokov

Ako informuje web Live Science, archeológom sa podarilo objaviť na talianskom pobreží neďaleko Neapola staroveké oltáre a mramorové dosky s nápismi. Pravdepodobne ide o pozostatky chrámu starého 2000 rokov, ktorý postavili prisťahovalci z Nabatejského kráľovstva. Do skaly vytesaná pokladnica vytvorená touto civilizáciou sa objavila vo filme Indiana Jones a posledná krížová výprava.

Ako informujú odborníci v štúdii uverejnenej 12. septembra v časopise Antiquity, chrám bol pred časom zasypaný zmesou betónu a rozbitej keramiky. Archeológovia priznali, že takýto objav veru nečakali a prekvapilo ich to.

Chrám sa nachádza pri pobreží Pozzuoli, približne 16 kilometrov východne od Neapola. V rímskych časoch bolo mesto známe ako Puteoli. Vo veľkom prístave tu kotvili lode z celej Rímskej ríše, privážali sem rôzny tovar, napríklad obilie. Vulkanická činnosť v priebehu storočí výrazne zmenila pobrežie Pozzuoli. Avšak vďaka tomu sa tu zachovala časť skladov a ďalších budov z rímskej éry. V roku 2023 výskumníci, ktorí tu mapovali morské dno, objavili dve ponorené miestnosti so stenami v rímskom štýle. O stenu jednej miestnosti sa opierali dva oltáre z bieleho mramoru.

Zničili ho zrejme zámerne

Oba oltáre obsahovali niekoľko obdĺžnikových výklenkov, v ktorých sa pravdepodobne kedysi nachádzali posvätné kamene. V každej z miestností sa nachádzala aj mramorová doska s latinským nápisom „Dusari sacrum“, čo znamená „zasvätené Dusharovi“, bohovi, ktorého Nabatejci uctievali. „Zdá sa, že tu máme budovu zasvätenú nabatejským bohom, ale s rímskou architektúrou a latinským nápisom,“ vyjadrili sa archeológovia.

Nabatejské kráľovstvo siahalo od severnej Arábie až po východné Stredomorie. V 4. až 2. storočí pred naším letopočtom Nabatejci ovládali čoraz väčšiu obchodnú sieť s luxusným tovarom, ako napríklad kadidlo, zlato, slonovina a parfumy. Do konca prvého storočia nášho letopočtu sa im podarilo nazhromaždiť obrovské bohatstvo. Podľa odborníkov dáva zmysel, že by tu Nabatejci mali obchodné záujmy a priniesli so sebou aj svoje náboženstvo.

Po anexii Nabatejskej ríše k Rímskej ríši v roku 106 nášho letopočtu, stratili Nabatejci kontrolu nad vnútrozemským obchodom v Arábii. Zámerné zničenie chrámu v Puteoli môže byť odrazom tohto nepokojného obdobia.