Pod povrchom ukrýva masívny poklad: Soľná púšť obklopená vulkánmi patrí medzi najzvláštnejšie miesta na zemi

Púšť Salar de Uyuni je známa lesklým povrchom a šesťuholníkovými vzormi, ktoré tu vytvára soľ. Pri pohľade na toto miesto máte pocit, akoby vás klamal zrak. To však ani zďaleka nie je všetko. Pod povrchom ukrýva približne 11 miliónov ton lítia.

Článok pokračuje pod videom ↓

Jedinečné miesto

Ako informuje Live Science, Salar de Uyuni je najväčšia soľná púšť na zemi, ktorá sa rozprestiera na ploche približne 10 400 štvorcových kilometrov na Andskej náhornej plošine. Napriek tomu, že sa nachádza v tom najsuchšom kúte púšte, kombinácia vody a soli tu vytvára jedinečné vzorce pripomínajúce včelí úľ.

Salar de Uyuni sa nachádza v nadmorskej výške 3 660 metrov nad morom, no nebolo to tak vždy. Približne pred 5 miliónmi rokov bola oblasť, kde sa dnes nachádzajú Andy, položená nízko. Extrémne horúčavy a nedostatok zrážok spôsobili, že sa praveké jazerá v tejto oblasti časom vyparili a zanechali po sebe usadeniny a soľ. Tektonické procesy a sopečná činnosť potom tieto plochy vytlačili nahor, kde sa nachádzajú dodnes.

V porovnaní s inými soľnými plochami tvorí Salar de Uyuni pomerne tenká vrstva soli – v priemere od 3 do 10 centimetrov. Slaná „kôra“ pokrýva vrstvu mimoriadne slanej vody alebo soľanky. Soľnú pláň obklopujú zasnežené hory a sopky, z ktorých sem priteká sladká voda. Tá vteká pod vrstvu soli, no vzhľadom na rozdiely v slanosti dochádza k okamžitému oddeleniu vôd. Keďže sladká voda má menšiu hustotu ako slaná, v podstate sa vznáša nad slanou vodou. Sladká voda sa následne dostáva na povrch, kde na soľných plochách vytvára jazerá.

Pod povrchom sa ukrýva poklad

V Salar de Uyuni sa nachádza niekoľko sladkovodných jazier a sú zdrojom vody pre miestne živočíchy, napríklad plameniaky. Toto miesto je však raritou aj z iného dôvodu. Ukrýva totiž najbohatšie zásoby lítia na zemi. Podľa Harvard International Review sa soľná pláň nachádza v oblasti nazývanej „lítiový trojuholník“, ktorá zahŕňa časti Bolívie, Argentíny a Čile a obsahuje 75 % svetových zásob lítia. Odhaduje sa, že pod Salar de Uyuni sa nachádza 10 až 11 miliónov ton lítia (asi 38 % celosvetových zásob).

Avšak vzhľadom na to, ako je lítium rozložené pozdĺž Salar de Uyuni, v súčasnosti neexistuje ekonomický spôsob, ako ho vyťažiť, aj keď o zásoby sa zaujíma množstvo spoločností. Miestny ekosystém je ale veľmi krehký a ťažba by ho mohla narušiť. To, že sa tu teda lítium neťaží, odborníci považujú za dobrú vec.