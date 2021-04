Počítačový expert vypočítal, ktorý deň v roku bol ten najnudnejší

Počítačovému expertovi sa však podarilo zistiť, kedy sa odohral ten najnudnejší deň v dejinách. Neznamená to však, že by ľudia umierali od nudy. Znamená to, že sa toho v ten deň vo svete udialo najmenej.

Ako zistíte, že je deň naozaj ten najnudnejší?

Zdá sa, ako keby bol každý deň každého storočia natrieskaný udalosťami, od tých tragických, až po pozitívne, pri ktorých nás zahreje pri srdci. Počítačový expert si však povedal, že zistí, kedy sa odohral ten najnudnejší deň v dejinách ľudstva, píše portál IFLScience. Odpoveď znie- 11. apríl 1954.

Ešte v roku 2010 sa počítačový expert menom William Tunstall-Pedoe rozhodol spustiť program, ktorého úlohou bolo analyzovať všetky udalosti zaznamenané na dnes už neexistujúcom webe True Knowledge. V čase, keď analýza prebiehala, bolo na webe zaznamenaných viac ako 300 miliónov faktov. Dnes už však patrí pod spoločnosť s názvom Evi, ktorú vlastní Amazon a je súčasťou Amazon Alexa.

V archíve ešte aj dnes nájdete vyjadrenie Williama Tunstall-Pedoa, ktorý prostredníctvom blogu napísal, že s takým množstvom faktov priradených ku konkrétnym rokom a ľuďom by nemalo byť také ťažké vybrať ten najnudnejší deň. Vytvoril preto program, ktorý začal jednotlivé dni prehliadať počnúc 20. storočím. Úlohou programu bolo selektovať dni, počas ktorých sa odohralo najmenej významných udalostí.

Deň, kedy sa na svete vôbec nič nedialo

Program napokon zvolil niekoľko dní, medzi nimi napríklad 18. apríl 1930. Tento deň je známy tým, že hlásateľ stanice BBC musel televíznym divákom oznámiť, že sa nič nestalo a správy nemajú čo ohlásiť. Nasledujúcich 15 minút si tak diváci mohli užívať príjemnú klavírnu hudbu. Tunstall-Pedoe sa však napokon rozhodol pre iný dátum, a to 11. apríl 1954.

V rozhovore pre NPR sa počítačový expert vyjadril, že každý deň oslavuje nejaká celebrita narodeniny alebo nejaký významný človek opustí tento svet. Jednoducho, zdá sa, ako keby sa neustále niečo dialo. Práve 11. apríl 1954 však bol zaujímavý tým, že sa nestalo nič, čo by stálo za zmienku.

Jediná udalosť, ktorú program zachytil, bolo úmrtie futbalistu Jacka Shufflebothama z klubu Oldham Athletic. V ten deň sa narodil aj turecký akademik Abdullah Atalar. Tieto mená však väčšine ľudí zrejme nič nehovoria. Ironicky, práve tým, že bol tento deň prehlásený za najnudnejší, sa stal podľa Tunstall-Pedoa menej nudným.