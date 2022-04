Pochytil vás počas noci hlad? Podľa odborníkov je to preto, lebo ste unavení, no neuvedomujete si to

Podľa nových zistení môže byť chuť na jedlo v nočných hodinách spojená s ospalosťou. Túžba po jedle pred spaním je tak pravdepodobne vedľajším účinkom nedostatku spánku.

Ak sa súčasne objaví túžba po jedle a tiež aj problémy so spánkom, môže to viesť k nadmernému príjmu kalórií a hromadeniu brušného tuku. Štúdia bola publikovaná v časopise Journal of the American College of Cardiology.

Viaceré štúdie naznačujú, že ideálny čas odpočinku formou spánku by mal byť 7 až 9 hodín. Hoci existovali údaje podporujúce túto teóriu, mnohí ľudia stále tento odporúčaný čas nedodržiavajú, v Spojených štátoch je to takmer tretina obyvateľstva, uvádza portál Science Times.

V posledných rokoch sa tiež rozvinul doomscrolling, čiže neprestajné vyhľadávanie informácií počas krízového obdobia, ktorému sme v čase vojny na Ukrajine a tiež v čase pandémie vystavení. Doomscrolling takisto bráni jednotlivcom dosahovať zdravý spánok. Tento jav sa navyše týka nielen dospelých, ale aj mladších ročníkov.

Nedostatok spánku však vedie k nechcenému brušnému tuku a k priberaniu. Najznepokojivejším aspektom je, že si nevyberá žiadnu vekovú skupinu a postihuje aj zdravých a relatívne štíhlych ľudí.

Viscelárny tuk

Pri priberaní sa môže hromadiť rizikový typ tuku, známy ako viscelárny tuk. Na rozdiel od ostatných tukov v tele, tento má tendenciu hromadiť sa okolo orgánov. Pri jeho vysokých hladinách môže spôsobovať až ich nefunkčnosť. Medzi bežné diagnózy spojené s viscelárnym tukom patria ochorenia obličiek a problémy so srdcom.

Odborník Virend Somers z oddelenia kardiovaskulárnej medicíny Mayo Clinic a hlavný autor štúdie vysvetlil v tlačovej správe, že nedostatočný spánok je predtým nepoznaným spúšťačom viscelárneho tuku v tele.

V rámci výskumu skúmali aj 12 jedincov, ktorí nemali žiadne základné ochorenie a ani obezitu. V priebehu dvoch týždňov mohla skupina spať maximálne 4 hodiny denne. Kontrolná skupina mala povolených až 9 hodín spánku. Obidve skupiny mali pritom podobný stravovací režim.

Výsledky ukázali, že skupina so 4 hodinami spánku skonzumovala o 300 kalórií viac, pričom štúdia zistila, že každý zjedol o 13 % viac bielkovín a o 17 % viac tukov. Zvýšenie viscelárneho tuku bolo potvrdené CT skenovaním a vedci na základe toho prízvukujú, že hmotnosť človeka by sme nemali mať ako jediný ukazovateľ nedostatočnosti spánku.