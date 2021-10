Počas natáčania prišiel o šesť zubov. Režisér vysvetlil, prečo dostal seriál pomenovanie Squid game

Natáčanie filmu či seriálu nikdy nie je jednoduché. Herci musia neraz drasticky meniť svoj výzor, váhu, naučiť sa nové zručnosti a pretrpieť mnoho bolesti, aby svoju úlohu zahrali podľa predstáv režiséra. Ani režisér to však nemá jednoduché, pretaviť predstavu do seriálovej reality dá človeku poriadne zabrať. Dôkazom je aj natáčanie seriálu Squid Game.

Prečo dostal seriál pomenovanie Squid game?

Seriál Squid Game, jeden z najnovších hitov na Netflixe, si získal davy fanúšikov. Ak ste ho videli, viete, že detské hry, ako napríklad preťahovanie lanom, zrazu môžu nadobudnúť celkom iný význam, než na aký sme zvyknutí. Ako pre portál CNN priznal juhokórejský režisér Hwang Dong-hyuk, aj pre neho boli takéto hry bežnou súčasťou detstva. Aspoň chvíľu sa takýmto jednoduchým zábavkám venoval hádam každý.

Jedna z hier, ktorú Hwang v detstve hrával, bola aj hra s názvom Squid game. Bola to tímová hra, ktorej pravidlá boli jednoduché, skupina hráčov (útočníkov) sa pokúšala pretlačiť cez oblasť, ktorá mala tvarom pripomínať chobotnicu. Úlohou obrancov bolo svoje územie za každú cenu ochrániť. Podľa Hwanga to bola po fyzickej stránke veľmi náročná hra. Zakaždým, keď ju hrali, niekoľko detí skončilo s potrhanými šatami a s plačom. Preto to väčšinou bola hra, ktorú hrávali až na záver dňa.

Keď Hwang začínal na Squid game pracovať, uvažoval nad otázkou, aké by to bolo, keby sa dospelí ľudia vrátili k takýmto detským hrám. Odpoveď na otázku, ako si to režisér predstavuje, už nájdete v samotnej sérii. Ľudia topiaci sa v dlžobách hrajú detské hry, ktoré však majú pachuť smrti. Zdá sa, že ľudí tento námet fascinuje, v 90 krajinách sveta totiž seriál už od svojej premiéry obsadzuje prvé priečky v sledovanosti.

Počas natáčania prišiel režisér o 6 zubov

Je dokonca možné, že sa zaradí medzi tie najlepšie seriály, aké kedy Netflix odvysielal. Čo však chcel Hwang príbehom vlastne povedať? Okrem hier uvažoval počas tvorby aj nad tým, aká je spoločnosť súťaživá. Každý by chcel mať drahšie auto a väčší dom ako jeho sused. Nie každý však niečo takéto dosiahne, množstvo ľudí podľa režiséra patrí medzi chudákov, ktorí nezvládajú ako každodenné povinnosti. Kým víťazi sa neustále posúvajú vpred, „lúzri“ zaostávajú stále viac a viac.

Pre režiséra je to však aj osobný príbeh. Dve z hlavných postáv, Seong Gi-hun a Cho Sang-woo sú pomenovaní podľa jeho dávnych priateľov. Nazýva ich svoje vnútorné klony, ktoré majú reprezentovať dve stránky jeho osobnosti. Napríklad, Gi-hun bol vychovávaný slobodnou matkou a vždy mali finančné problémy, kým Sang-woo navštevoval prestížnu univerzitu a celé jeho okolie ho ospevovalo. Kládli však na neho vysoké nároky, ktoré nebolo vždy ľahké zvládať a tak to bolo aj s Hwangom.

Samotná tvorba seriálu pre neho bola nesmierne náročná, kvôli stresu dokonca počas natáčania prišiel o 6 zubov. Napriek tomu sa však pohráva s myšlienkou, že by sa pustil do druhej série. Na jednej strane, pomyslenie na to je pre Hwanga strašidelné, motivuje ho však pomyslenie na to, koľko si prvá séria získala po celom svete fanúšikov. Neostáva nám teda nič iné, len sa nechať prekvapiť.