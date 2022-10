Počas búrky by ste sa nemali sprchovať, či umývať riad, pretože vám hrozí veľké nebezpečenstvo. Takýto je dôvod (video)

Ako sa správať počas búrky? Mnohým okamžite napadne dobre známe pravidlo, podľa ktorého by ste sa nemali zdržiavať v blízkosti stromov. Ak ste si ale mysleli, že stačí zájsť domov a je vybavené, ste na omyle. Aj v tomto prostredí totiž hrozí, že vás môže zasiahnuť blesk. A to napríklad aj pri úplne bežných činnostiach, ktoré vykonávate každý deň.

Najjednoduchšou radou, ktorú vám niekto môže dať na to, ako sa chrániť pre bleskami, je jednoducho ísť domov a nezdržiavať sa vonku. No ani tam nie ste v úplnom bezpečí a sú činnosti, ktorými sa vystavujete zvýšenému riziku. Vedeli ste, že by ste sa mali počas búrky vyhýbať sprchovaniu či umývaniu riadu?

A čo tieto činnosti spája? Voda a kov a presne tieto dve veci zapríčiňujú ohrozenie bleskom aj v pohodlí vašich domovov.

Viac sa už dozviete vo videu: