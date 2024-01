Počas bežného vytrhávania mliečnych zubov sa mu zastavilo srdce. Len 5-ročný chlapec zomrel po banálnom zákroku

Mimoriadne smutné dni zažívajú rodičia 5-ročného Velesa, ktorý zomrel po bežnom vytrhávaní mliečnych zubov na dentálnej klinike v ukrajinskom Ľvove. O tragédii informuje britský denník Mirror.

Manželia Marianna Vakhniak a Viktor Pashnyk tak nečakane prišli o svojho malého syna. Incident sa odohral ešte 17. decembra 2023. Na osudný deň mal Veles naplánované vytrhnutie mliečnych zubov, z čoho bol údajne veľmi nervózny.

Zákrok chceli rodičia prerušiť

Lekár preto navrhol zákrok vykonať pod celkovou anestéziou, s čím rodičia súhlasili. Chlapec však z tejto informácie nebol nadšený a protestoval proti nasadeniu masky. Keď sa na to už jeho mama nemohla pozerať, požiadala lekárov, aby prestali, no práve v tej chvíli začala anestézia účinkovať.

Chlapec zaspal a v zákroku sa pokračovalo. Krátko nato však matka počula spoza dverí ambulancie rozruch a pribehol tam aj ďalší personál. O 20 minút neskôr dokonca prišli dve sanitky. Lekári za spomínanými dverami totiž bojovali o život Velesa, ktorému sa nečakane zastavilo srdce.

Chlapca sa síce podarilo na mieste oživiť a previezť do nemocnice, no upadol do stavu klinickej smrti. 13. januára 2023, necelý mesiac od zákroku, malý pacient zomrel. Prípad už rieši polícia. Muži zákona sa snažia zistiť, či dentálna klinika nejakým spôsobom pochybila, alebo sa tejto tragédii jednoducho nedalo zabrániť.