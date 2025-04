Najprv sa obhajovala, teraz to už berie inak. Miška z Ruže pre nevestu sa vyjadrila k úniku videa, posiela drsný odkaz

Miška prišla do vily na Srí Lanke s viacerými tajomstvami. Tie postupne prezrádzala nielen Rasťovi, ale tiež svojim súperkám. Najprv prehovorila o tom, že má syna, potom, že je rozvedená a následne ostalo vo vzduchu visieť tajomstvo s jej pikantným obsahom na platforme OnlyFans. Toto tajomstvo nakoniec prepuklo na čiernom ceremoniáli ruží po tom, ako Anička vyzvala Mišku, aby si to pred Rasťom obhájila.

Miška označila Aničkin čin za „nôž do chrbta“ a neskôr sa preto dokonca rozplakala. Zdalo sa tak, že možno ľutuje, že sa to o nej všetci dozvedeli, no diváci doma jej nedali ani na chvíľu vydýchnuť. Začali sa totiž šíriť videá, ktoré mali dokázať, že jej vysvetlenie o obsahu bolo umiernené a skreslené.

Video, ktoré sa začalo šíriť, mnohých ľudí prekvapilo po tom, ako si v siedmej epizóde Ruže pre nevestu vypočuli Miškino vysvtelenie Rasťovi o jej OnlyFans. Jemu aj dievčatám totiž povedala, že tam pridáva len umelecké fotografie, či už v plavkách alebo spodnej bielizni.

„Pracujem na sociálnej sieti, ktorá je platená pre ľudí, ktorí majú záujem vidieť moje fotografie. Mám nastavený profil tak, že vieš vidieť iba fotografie v spodnom prádle a v plavkách,“ priznala Rasťovi na ceremoniáli. „Nehovorím, že som neposlala prsia, ale boli vycenzúrované,“ povedala zas Azre v súkromnom rozhovore. Ani jedno z týchto priznaní však nespomínalo videá, v ktorých by bola Miška v skutočne intímnej pozícii.

Najprv sa obhajovala, no potom poslala drsný odkaz

„Kolujú videá? Urobte si dobre, páni. Škoda, že to máte na zlatej tácke zdarma,“ znela prvotná reakcia účastníčky z Ruže pre nevestu na jej profile. „Nerozumiem však, prečo ma spoločnosť odsudzuje za niečo, čo sama potajomky podporuje,“ pokračovala.

„Som človek. So srdcom, s pocitmi. Spoločnosť by sa mala prestať tváriť sväto, kým sama žije v pokrytectve. Ak máte potrebu ohovárať, je to viac o vás než o mne, no stále zarobím viac ako ty, ako tvoja žena, ktorú si podvádzal, keď si pozeral na to, ako som si užívala. Dobrú noc,“ dodala Miška.

Video sa medzičasom ešte viac rozšírilo a začali o ňom diskutovať nielen diváci Ruže pre nevestu. Začalo sa spomínať aj v médiách. Michaela tak prešla od vysvetľovania a obhajovania k humoru a na druhýkrát sa už vyjadrila striedmejšie. Povedala: „Práve som si uvedomila, že ja budem musieť tak rapídne zvýšiť ceny na „OFku“, lebo nejaký č*rák musel vypustiť video. Zadarmo.“

Ružičku čoskoro začali oslovovať aj z médií, aby sa k danému videu vyjadrila, no ona v tom nevidela zmysel. Vysvetlila: „No k čomu sa mám vyjadrovať? Proste opakovaný vtip nie je vtipom. Čo ti mám povedať, že som si jednoducho užívala na schodisku? A zarobila som na tom veľmi veľa peňazí?“