Po Poľsku a Česku predlžuje kontroly na hraniciach so Slovenskom aj Rakúsko

Rakúsko predĺžilo kontroly na hraniciach so Slovenskom o 20 dní, oznámil vo štvrtok minister vnútra Gerhard Karner. Kontroly pôvodne Rakúsko zaviedlo 4. októbra na desať dní, informuje TASR s odvolaním sa na správu agentúry APA.

Karner vysvetlil, že k tomuto kroku sa v Rakúsku rozhodli po konzultáciách so samotným Slovenskom, ale aj s Českom a Poľskom. Tieto dve krajiny takisto zaviedli a najnovšie predĺžili kontroly na hraniciach so SR s cieľom obmedziť tok migrantov.

Vodičov chcú obmedzovať čo najmenej

Kontroly na hraniciach so Slovenskom tak Rakúsko ponechá do 2. novembra. V prevádzke bude 11 oficiálnych hraničných priechodov, prekročenie zelenej hranice nie je povolené. Podľa rakúskeho ministra sú kontroly cielené na prevádzačov, ľudí dochádzajúcich za prácou cez hranicu by mali obmedzovať čo najmenej.

Rakúsko zároveň posilňuje ochranu hraničného pásma. „Polícia musí byť rýchlejšia než prevádzači, ktorí menia svoje trasy okamžite, keď im niečo kazí kšeft,“ povedal Karner. Pripomenul, že Rakúsko tento rok na svojom území zadržalo už viac než 500 prevádzačov.