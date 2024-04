Po Lidli sa ide rozširovať aj ďalší veľký obchodný reťazec: Súčasná slovenská centrála mu už nestačí, takéto má plány

Len nedávno sme vás informovali o tom, že slovenský Lidl bude mať novú centrálu. Reťazcu sa plány viackrát zmenili, pričom od stavby vlastnej budovy nakoniec upustil a zvolil už fungujúci komplex. K rozširovaniu centrály podľa najnovších správ pristúpi aj Billa, informuje o tom portál Index.

Rozširovanie súčasnej centrály

Kým Lidl svoju centrálu bude sťahovať do inej budovy, rakúsky reťazec rozšíri svoju súčasnú o jedno poschodie. Billa sídli na Bajkalskej ulici v Bratislave a jej terajší komplex má dve podlažia. „Na prvom sa nachádzajú predajné a skladové priestory, zázemie, technické priestory aj vstup do administratívnej časti. Na druhom podlaží sú umiestnené administratívne priestory so zázemím,“ upresnil Index.

Ako z predloženého zámeru vyplýva, rozširovať sa budú práve administratívne priestory, ktorých zväčšená kapacita je v súvislosti s rozširovaním obchodnej siete na Slovensku nevyhnutná. Mesto dalo projektu zelenú s tým, že zamestnancom musí Billa vybudovať kryté státie určené pre bicykle. S rozširovaním parkoviska sa v tomto projekte nepočíta, nakoľko súčasné kapacity by mali byť postačujúce.

Reťazec teraz bude čakať na ďalšie povolenia, ktoré ho priblížia k realizácii plánovaného projektu. Presnejšie termíny nateraz známe nie sú.

Lidl sa bude sťahovať k IBM

Manažment slovenského Lidlu aktuálne sídli na Ružinovskej ulici v Bratislave, no s expanziou reťazca sa postupne zvyšuje aj počet zamestnancov. Nemecký gigant sa tak pustil do hľadania nových priestorov, pričom mal niekoľko zásadných podmienok. Zástupcovia spoločnosti už od začiatku deklarovali, že reálnou alternatívou je výstavba vlastného projektu. Zároveň však chceli ostať v bratislavskom Ružinove, ale nájsť vhodný pozemok na realizáciu stavby podľa predstáv vedenia nebolo vôbec jednoduché.

Neskôr sa v médiách objavili správy, podľa ktorých Lidl úspešne uzavrel obchod s veľkopodnikateľom Vladimírom Poórom, ktorého pozemky na Mierovej ulici sa mali stať novým domovom pre centrálu obchodného reťazca. Z takmer hotovej veci však podľa všetkého zišlo a Lidl údajne upustil od myšlienky, v rámci ktorej si chcel nové sídlo sám postaviť. Podľa informácií z marca by sa mal totiž sťahovať do budovy na rohu ulíc Prievozská a Mlynské nivy. V nej v súčasnosti sídli aj IBM.