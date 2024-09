Po 7 rokoch sa Linkin Park vracia, poteší milióny fanúšikov: Má novú speváčku a opäť vyráža na turné

Tragická smrť Chestera Benningtona mnohých kruto zasiahla a zlomila im srdce. Kapela Linkin Park sa ale pomaly opäť stavia na nohy. Oznámila, že má novú speváčku a už o niekoľko dní vyráža na svoje prvé turné po 7 rokoch.

Linkin Park sa vracia

Ako informuje Mail Online, Linkin Park vo štvrtok oznámil, že má novú speváčku, fanúšikov poteší novým albumom a zároveň sa už o niekoľko dní vydáva na turné. Kapela, ktorú tvoria 47-ročný Mike Shinoda, 46-ročný Brad Delson a 47-ročný Dave Farrell, počas živého vystúpenia prezradila, že novou speváčkou bude 38-ročná rockerka Emily Armstrong.

Turné s názvom Zero World Tour začína už 11. septembra v Los Angeles. Bude to ich prvá séria koncertov od tragického úmrtia Chestera Benningtona. V roku 2017 si vo veku 41 rokov siahol na život. Kapela tiež predstavila prvý singel od Chesterovej smrti, nesie názov The Emptiness Machine a je súčasťou nového albumu From Zero.

O minulosti, súčasnosti a budúcnosti

Oznámili tiež, že 37-ročný Colin Brittain, ktorý je zároveň autorom piesní a producentom, sa ku skupine pripojí ako bubeník. Kapela okrem Los Angeles odohrá koncerty aj v Hamburgu, Londýne či Bogote. Oficiálny predaj lístkov sa spúšťa 7. septembra.

Členovia kapely sa vyjadrili, že im nešlo o reštartovanie kapely. V posledných rokoch sa však začali znovu stretávať a s Colinom a Emily sa im spolupracovalo naozaj výnimočne. Dodávajú, že predtým, ako prijali názov Linkin Park, sa kapela volala Xero. Novým albumom sa vracajú k začiatkom, no popisujú aj to, čím si aktuálne prechádzajú. Album je o minulosti, prítomnosti, ale aj o budúcnosti. Fanúšikovia v ňom spoznajú pôvodný Linkin Park, no takpovediac v novom šate a plný života. Členovia kapely sa vyjadrili, že sú jednoznačne nadšení z toho, čo majú pred sebou.