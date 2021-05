Po 32 rokoch prepustili z väzenia muža, ktorý vraždu nespáchal. Odtlačky zubov na tele obete nepatrili jemu

V americkom Michigane po 32 rokoch oslobodili muža, ktorého neprávom odsúdili za vraždu na predmestí Detroitu. V súčasnosti 56-ročného Gilberta Poolea poslali do väzenia na základe chybne vyhodnotených dôkazov vrátane stopy po uhryznutí obete.

Poole bol odsúdený za smrteľné bodnutie Roberta Mejiu, ktorého telo našli v poli. Priateľka odsúdeného vtedy povedala polícii, že jej Poole porozprával, že sa s Mejiom stretol v bare a neskôr ho zabil pri pokuse o násilné lúpežné prepadnutie. Zubný lekár pripísal známky uhryznutia na tele obete práve Pooleovi.

