Plávajúce domčeky aj wellness uprostred prírody. 10 netradičných ubytovaní, ktoré nájdeme na Slovensku

Dovolenka na Slovensku môže byť výnimočná už iba výberom miesta, na ktorom sa ubytujeme. Za skutočne originálnym bývaním nemusíme cestovať stovky kilometrov do zahraničia, nájdeme ho totiž aj u nás. Počuli ste už napríklad o luxusnom kempovaní v okolí Banskej Štiavnice, domčekoch na vode, ktoré vám prinesú nezabudnuteľný zážitok samé o sebe alebo o tiny housoch, ktoré spájajú minimalizmus a ekológiu?

Pri najbližšom výlete si skúste vybrať ubytovanie na Slovensku, ktoré stojí za to. Pripravili sme výber desiatich miest, ktoré nás najviac zaujali a sú netradičné svojím konceptom, polohou alebo službami, ktoré návštevníkom ponúkajú. Ak hľadáte skutočný zážitok, môže vám ho poskytnúť už iba samotné ubytovanie. Nechajte sa inšpirovať týmito tipmi.

Luxusné chatky plné prekvapení uprostred kúzelnej prírody

Banská Štiavnica a jej okolie sú pre turistov atraktívnym prostredím, v ktorom si prídu na svoje milovníci prírody, histórie, športu, ale aj oddychu. Vďaka miestnym tajchom si kúpanie uprostred čistej prírody môžete vychutnať v lete, no ak patríte medzi fanúšikov otužovania, užijete si ich aj počas zimy.

Či už vyhľadávate aktívne strávený čas, alebo preferujete vypnutie od ruchu bežného sveta, práve v tejto lokalite nájdete všetko, čo potrebujete. V Banskej Štiavnici pri obľúbenom Počúvadlianskom jazere sa totiž nachádza jedno z najunikátnejších ubytovaní, ktoré môžeme na Slovensku nájsť. ForRest Glamping, už ako avizuje samotný názov, kombinuje luxus hotela a kempovanie uprostred prírody.

Ak hľadáte ubytovanie, v ktorom budete mať priamy kontakt s prírodou, avšak spanie v stanoch nie je pre vás, tieto chatky uprostred hustých lesov sú tou správnou voľbou. Po celom dni plnom spoznávania alebo túlania sa v prírode na vás čaká sauna, večera na terase a napokon súkromná vírivka. ForRest Glamping je typ ubytovania, ktoré premení aj ten najvšednejší výlet na výnimočný.

Minimalizmus a ekológia

Čaro Liptova uchváti svojich návštevníkov počas každého ročného obdobia. Na dosah tu totiž máte Západné, Nízke aj Vysoké Tatry, čo poteší milovníkov turistiky a hôr, v lete sú zas obľúbenými atrakciami aquaparky.

Pri výbere ubytovania v tomto regióne môžete nájsť jedno miesto, ktoré poteší ľudí obľubujúcich minimalizmus s dôrazom na ekológiu. Tiny houses Tatry sú eco friendly domčeky postavené z dreva, ktoré nájdete v obci Podtureň v okrese Liptovský Mikuláš. Domček Olívia poskytuje ubytovanie pre dve až tri osoby a Lavender až pre štyroch návštevníkov.

Tiny houses Tatry sa nachádzajú v skutočne idylickom prostredí a o príjemnú atmosféru s blízkymi sa postarajú chvíle strávené na terase pri grilovačke, opaľovanie sa na lehátkach alebo pripravené spoločenské hry. Domčeky konceptu Tiny house sa vo svete tešia čoraz väčšej popularite a jeden z nich nájdeme aj v srdci Liptova.

Drevené chatky, ktoré prekvapia

Na Liptove ešte zostaneme a presunieme sa do Liptovskej Štiavnice. Ak vyhľadávate skutočný oddych, v chatovej osade Chalúpky u babky si prídete na svoje. Exteriér chalupiek už na prvý pohľad vyzerá priam rozprávkovo. To pravé prekvapenie však čaká na návštevníkov až vo vnútri.

V luxusne zariadených dreveniciach sa ukrýva ubytovanie na nadštandardnej úrovni s wellness službami. Spomeňme napríklad relaxačný bazén, saunu, fínsku vírivú kaďu alebo súkromné wellness s vírivkou, ktoré sú súčasťou jednotlivých chalúpiek. Vďaka nim sa premení už iba samotné ubytovanie na tomto mieste v oázu pokoja.

Chalúpky u babky očaria celé rodiny, blízke skupiny priateľov aj páry, ktoré tu môžu zažiť okrem odpočinku tie najromantickejšie chvíle. Vďaka výbornej lokalite si môžete k tomu užiť prírodu, hory aj pestré atrakcie, ktoré Liptov a jeho blízke okolie ponúka.

Panoramatický výhľad na Lomnický štít

Ak sa radi kocháte výnimočnými výhľadmi, táto vila ponúka nezameniteľné pohľady na druhý najvyšší vrch Tatier, veľkolepý Lomnický štít. Vila Pillow House sa nachádza v obci Stará Lesná v okrese Kežmarok a jej interiér je postavený z prírodných materiálov s luxusným a moderným nádychom.

O spomínaný výhľad, ktorý môže byť čerešničkou na výbornom výlete, sa postarajú okná vo výške až po strop a nechýba ani fínska sauna. Tú správnu atmosféru zabezpečí aj pokojné prostredie, v blízkom okolí si však na svoje príde aj náročnejší návštevník.

Neďaleko sa totiž nachádza lyžiarske stredisko, golfový klub alebo aquapark. Ubytovanie je vhodné až pre 14 osôb, a preto si tu môžete užiť nezabudnuteľné chvíle v kruhu rodiny alebo priateľov.

Plávajúci domček

Domy na vode už nie sú záležitosťou iba exotických krajín. Jeden sa nachádza aj neďaleko Bratislavy, v Jaroveckej zátoke Dunaja. Štýlový hausboat “Život na vode” disponuje spálňou, obývacou miestnosťou, kuchynským kútom a kúpeľnou. Z obývacej miestnosti sa vám naskytne výnimočný pohľad na vodnú hladinu Dunaja.

Za zaujímavým ubytovaním tohto typu už nemusíme cestovať ďaleko do zahraničia. Hausboat “Život na vode” prináša atmosféru exotiky v kombinácii s nezabudnuteľnou romantikou.

Vďaka svojej výhodnej polohe, iba päť kilometrov od nášho hlavného mesta, majú návštevníci bohaté možnosti, ako tráviť svoj čas. Poprípade, ak pochádzate z Bratislavy, len kúsok máte miesto, ktoré spestrí vaše všedné dni. V areáli hausboatu si môžete vychutnať voľnočasové aktivity s priateľmi alebo rodinou ako hranie futbalu, paddleboard, vyskúšať motorový čln alebo wakeboard, či ďalšie vodné atrakcie, ktoré Dunaj ponúka.

Život je fajn

Podobný typ ubytovania nájdeme aj na rieke Váh v meste Komárno. Ak vás láka relax v prírode aj s nezvyčajným zážitkom z ubytovania, toto je to pravé miesto pre vás. V prípade, že by ste si chceli bývanie v hausboate Life is good ešte viac spestriť, môžete si prenajať motorový čln a vyskúšať rybolov alebo plavbu po rieke.

Jeho interiér je zariadený v námorníckom štýle a pôsobí veľmi útulne. Z veľkých presklených okien zas uchváti výhľad na prúdiacu rieku. Odpočinúť si môžete aj na drevenej teraske alebo prostredníctvom atrakcií, ktoré v Komárne a jeho okolí nájdete.

Spomeňme napríklad termálne kúpaliská alebo Podunajskú časť Dunajskej cyklistickej trasy, ktorá vedie popri hausboate Life is good. Ubytovanie na takomto originálnom mieste vás presvedčí, že názov tohto hausboatu nie je vôbec náhodný.

Bývanie v Rozprávkove

Samotný názov je príznačný aj pre tento komplex chát. Rozprávkovo sa nachádza vo Vysokých Tatrách, v atraktívnej časti Tatranská Lomnica, priamo pod podmanivou panorámou našich veľhôr. Chaty upútajú na prvý pohľad svojím dreveným vizuálom a vo vnútri čaká na návštevníkov interiér pôsobiaci skutočne luxusným dojmom.

Rozprávkovo nie je iba o samotnom ubytovaní, prináša aj množstvo zážitkov. Vďaka tomu, že jednotlivé chatky ubytujú väčšie množstvo osôb, prídu si tu na svoje celé partie kamarátov alebo rodiny s deťmi, ktoré si môžu vychutnať zimné večery pri horúcom krbe či zasúťažiť v stolnom tenise a futbale.

Vďaka svojej výbornej lokácii ponúka pestré možnosti pre každého. Či už radi vyhľadávate odpočinok alebo prechádzky či náročnejšie túry, cyklistiku alebo jednoducho obľubujete trávenie voľného času uprostred nádhernej slovenskej prírody, kde aj čas plynie inak, toto miesto vás okúzli.

Masáž a jacuzzi v prostredí Nízkych Tatier

Wellness a hory idú jednoducho dokopy a v tejto kombinácii si príde na svoje snáď každý návštevník. Toto spojenie prináša aj chata Zinka, ktorá sa nachádza v obci Mýto pod Ďumbierom. Poskytuje blízky kontakt s prírodou aj všetky možnosti, ktoré počas zimy alebo leta Nízke Tatry ponúkajú.

Sekcia wellness ponúka jacuzzi, kúpaciu kaďu pod holým nebom, fínsku a infra saunu alebo môžete využiť dokonca služby masérov. Ak aj teda nepatríte medzi úplných fanúšikov turistiky alebo športu, práve tu dokonale zrelaxujete.

Ak naopak radi trávite svoj čas aktívne, okrem samotných možností, ktoré okolie Mýta pod Ďumbierom ponúka, môžete využiť aj ihrisko priamo v areáli ubytovania, trampolínu a hojdačky pre malých návštevníkov alebo lezeckú stenu či lano na lezenie.

Pre milovníkov romantiky

Apartmán Bojnice je tým pravým pre návštevníkov, pre ktorých sú horúca voda, bublinky a šampanské dokonalou kombináciou. Zažijete tu skutočne romantické chvíle a budete sa cítiť luxusne. Jeho najväčším lákadlom je totiž privátny wellness so saunou a vírivkou. V obývacích miestnostiach nechýba krb a spoločenské hry, pri ktorých sa môžete zabaviť napríklad počas dlhých večerov na terase s výhľadom.

Avšak iba v prípade, ak budete mať vôbec chuť opustiť váš súkromný wellness s infrasaunou, vírivkou s masážnymi tryskami, dohrevom, bublinkami a colour terapiou. Ak túžite po plnohodnotnom relaxe, čaká na vás práve na tomto mieste.

V rámci malej prechádzky si môžete spestriť tento romantický výlet návštevou Bojnického zámku, ktorý máte priamo na dosah. Samozrejme, okolie ponúka aj ďalšie bohaté možnosti trávenia času a množstvo aktivít. Upozorňujeme však, že sa môže stať, že sa vám tu natoľko zapáči, že budete mať problém apartmán opustiť.

Luxus so saunou na samote uprostred prírody

Na záver prinášame niečo pre skutočných fajnšmekrov a milovníkov prírody. Chata El Clasico a Chata El Niňo sa nachádzajú vo Veľkej Fatre a ponúkajú skutočný odpočinok od každodenného ruchu uponáhľaného sveta.

Exteriér aj interiér chát pôsobia už na prvý pohľad luxusne a ponúkajú krásne výhľady z obrovskej drevenej terasy alebo z pohodlia sedačky umiestnenej pri obrovských priestranných oknách. Užijete si ich dokonca aj zabalení v deke pri horúcom krbe.

Keďže sa chaty nachádzajú uprostred prírody, skutočne nič nenaruší váš pobyt a budete sa cítiť ako na vlastnom kúsku sveta. Unikátne výhľady sa vám naskytnú aj z jednotlivých izieb a o dokonalý relax sa postará sauna.

Na rôznych miestach Slovenska alebo v Čechách nájdeme skutočne originálne ubytovanie. Tieto aj omnoho viac ďalších výnimočných miest si zarezervujete veľmi jednoducho a online na stránke Hauzi.sk, ktorú už možno dobre poznáte pod názvom Ubytovanie na Slovensku.

Môžete sa vyhrať s interaktívnou mapkou, v ktorej si jednoducho zvolíte miesto, ktoré by ste chceli navštíviť alebo zaškrtnete svoje požiadavky, medzi ktorými nechýba výber ubytovania na samote alebo pri jazere a množstvo ďalších. Hauzi prináša najväčšiu ponuku ubytovania na Slovensku a ich pestré možnosti vás príjemne prekvapia.

V spolupráci s Hauzi.sk