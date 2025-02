Pivo za 5 eur a pizza za 13 eur: Toto lyžiarske stredisko patrí medzi najkrajšie v Európe a môžete ho navštíviť aj vy

Predstavte si, že sa lyžujete na perfektne upravenej lyžiarskej trati, aby ste si túto chvíľu vychutnali ešte viac, zastavíte sa na krátku pauzu. Obklopujú vás zasnežené vrcholy a vy pozorujete nekonečné panorámy, ktoré vám berú dych. Čarovná zimná atmosféra okolitej krajiny vás úplne pohlcuje. Každý pohľad na okolité hory, strmé zjazdovky a pokojnú prírodu je obraz, ktorý si už navždy uchováte vo vašej mysli.

Článok pokračuje pod videom ↓

Lyžiarska sezóna je v plnom prúde, blížia sa jarné prázdniny, čo znamená ideálny čas vyraziť na svah s rodinou alebo priateľmi. Ak chcete zažiť miesto, kde sa spája skvelá lyžovačka s úchvatnými výhľadmi, tak sú tieto destinácie pre vás tou pravou voľbou.

Výber správneho lyžiarskeho strediska závisí od rôznych faktorov, ako sú snehové podmienky, náročnosť tratí či cenová dostupnosť. No nemali by ste zabúdať ani na vizuálny zážitok, preto magazín Time Out zostavil rebríček najkrajších lyžiarskych stredísk v Európe, ktoré ponúkajú tie najúchvatnejšie panorámy.

Autori rebríčka sa zamerali najmä na údaje zo sociálnych sietí a na recenzie návštevníkov. Pričom brali do úvahy počty príspevkov na Instagrame, sledovateľov oficiálnych účtov stredísk, mieru zapojenia sa na sociálnych platformách, ako aj zmienky o ich kráse na Tripadvisore a sociálnej sieti TikTok.

Toto je najkrajšie lyžiarske stredisko v celej Európe

V Európe môžeme nájsť obrovské množstvo nádherných lyžiarskych stredísk, ktoré obľubujú milovníci zimných športov z celého sveta.

V rebríčku sa objavili krajiny, ktoré sú známe tým, že ponúkajú skvelé lyžiarske svahy — Švajčiarsko, Taliansko a Francúzsko. Ale aj destinácie, ktoré si spájame skôr s letnými dovolenkami — Španielsko či Bulharsko.

Na vrchole rebríčka sa umiestnilo lyžiarske stredisko Avoriaz vo Francúzsku. Toto stredisko očarilo lyžiarov nielen nádhernou horskou scenériou, ale aj popularitou na sociálnych sieťach. Dokonca sa môže pochváliť až 170-tisíc sledovateľmi na Instagrame.

Druhú priečku obsadilo stredisko Val Gardene v Taliansku, ktoré ľudia v recenziách označujú za „nádherné“.

Lyžiarske stredisko v talianskych Dolomitoch je očarujúce

Pri prezeraní rebríčka sme zistili, že náš rodinný príslušník bol pred pár dňami na týždennej lyžovačke v Taliansku v stredisku Alta Badia, ktoré sa umiestnilo na 6. mieste medzi najkrajšími európskymi lyžiarskymi strediskami.

„Je to skutočne krásne stredisko, ktoré je vhodné na návštevu pre celú rodinu. Nachádzajú sa tam svahy pre začiatočníkov aj výborných lyžiarov,“ opísal talianske lyžiarske stredisko Alta Badia Matej Bencúr, ktorý sa zo svojej lyžovačky vrátil len pred pár dňami.

Tiež prezradil, že výhľady na svahoch sú naozaj také nádherné, ako sa popisujú. Vyzdvihol aj to, že stredisko ponúka veľa atrakcií pre deti, ale aj dospelých. Matejovi sa najviac páčilo to, že si mohol vyskúšať zlyžovať obrovský slalom.

Ceny v reštauráciách v okolí strediska Alta Badia sú o čosi vyššie ako na Slovensku: „V reštaurácii v dedine stála pizza 13 eur a pivo 5 eur. Na svahoch to bolo o niečo drahšie. Napríklad, gulášová polievka až 12 eur a pivo 6 eur.“

Krása lyžiarskeho strediska môže byť rovnako dôležitá ako kvalita tratí, preto ak sa chystáte na hory nielen kvôli športu, ale aj kvôli nezabudnuteľným výhľadom, určite zvážte niektoré z týchto top destinácií.