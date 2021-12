Písal o bolesti a lepšej budúcnosti. Aviciiho denník odhaľuje jeho stav mysle pred samovraždou

Jeden z najznámejších a najikonickejších dídžejov, ktorý fungovali na hudobnej scéne, bol jednoznačne aj Tim Bergling, známejší pod pseudonymom Avicii. Tento Švéd narodený v roku 1989 v Štokholme žiaľ vo veku 28 rokov spáchal samovraždu.

Knihu o slávnom dídžejovi a hudobnom producentovi napísal novinár Måns Mosesson, ktorý získal jedinečný prístup k Aviciiho poznámkam a viedol rozhovory s jeho rodinou, priateľmi či kolegami, aby získal lepší prehľad o hudobníkovom živote, píše portál Unilad.

Tim: The Official Biography of Avicii will be published on Nov 16 in North America via Mobius and the UK via Sphere.

Written by Swedish journalist Måns Mosesson, it details Avicii’s life and explosive career, “not shying from the difficulties that he struggled with.” pic.twitter.com/NxCP72Qxuq

