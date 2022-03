Pilot sa mohol prebrať z bezvedomia. Pádu Boeingu v Číne sa niekto snažil zabrániť

Na palube lietadla leteckej spoločnosti China Eastern Airlines, ktoré sa v pondelok zrútilo na juhu Číny, bolo v čase nehody 132 ľudí. Britská expertka tvrdí, že lietadlo sa mohol pilot na poslednú chvíľu snažiť zachrániť.

Pád Boeingu 737 čínskej leteckej spoločnosti China Eastern Airlines sa ešte stále vyšetruje, no už teraz vznikajú rôzne dohady, ako upozorňuje CNN Prima NEWS. Portál popisuje tvrdenia britskej expertky na letectvo Sally Gethinovej, ktorá poskytla rozhovor pre The Sun.

Pilot sa snažil situáciu zvrátiť

Gethinová uviedla, že letové záznamy naznačujú snahu pilota stroj zachrániť. Podľa nej to vyplýva z približne 20-sekunového úseku. Ďalej si myslí, že všetci na palube museli byť v bezvedomí. Tvrdí, že síce piloti absolvujú množstvo výcvikov na simulátoroch, no keď sa krízová situácia udeje v realite, môžu byť kvôli preťaženiu dezorientovaní. To môže zaskočiť aj skúsených pilotov a v tom momente sa môžu zle rozhodovať.

Zároveň však dodáva, že presnú príčinu zistí až podrobné preskúmanie a je skoro na špekulácie, čo sa vlastne stalo. Avšak, podľa nej je mimoriadne neobvyklé, že druhý pilot mal za sebou 30-tisíc letových hodín a prvý pilot iba 7-tisíc.

Čo sa stalo?

Špekuluje sa, že za nehodou mohli stáť faktory ako technická porucha, zlé počasie, požiar na palube či chyba s elektroinštaláciou. Príčinu tak určí aj vyšetrovanie.

Čínsky úrad pre civilné letectvo uviedol, že kontakt s lietadlom bol v pondelok prerušený v čase, keď prelietalo nad mestom Wu-čou. Lietadlo potom spadlo do bambusového porastu, rozbilo sa a spôsobilo požiar. Ten bol taký veľký, že ho zachytili aj satelity NASA. Pád lietadla si vyžiadal životy všetkých 132 ľudí na palube. Čína je pritom v posledných rokoch mimoriadne bezpečnou krajinou týkajúcou sa letectva. Posledná smrteľná nehoda civilného prúdového lietadla sa udiala v roku 2010, kedy zomrelo 44 ľudí.