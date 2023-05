Philadelphský experiment: V roku 1943 mala byť veľká vojenská loď teleportovaná o 400 kilometrov. Takéto je vysvetlenie

Po svete sa za ostatné stovky rokov šírilo množstvo konšpiračných teórií, ktoré sa týkali rôznych tém, od mágie cez mimozemšťanov až po Lochnesskú príšeru. Od roku 1955 však kolovala aj nepravdivá historka o utajenom projekte Philadelphia, ktorého predmetom bola teleportácia vojenskej lode, píše IFL Science.

S hoaxmi a nepravdivými informáciami sa, žiaľ, stretávame aj v roku 2023, kedy existuje množstvo príležitostí, ako si správne overovať fakty. V roku 1955 to však bolo podstatne iné. Od spomínaného roku totiž kolovala po sveta správa o tom, že americké námorníctvo dokázalo nechať zmiznúť obrovskú loď a dokonca ju premiestniť do iného prístavu teleportáciou.

Hoax sa začal šíriť „vďaka“ námorníkovi menom Carl Meredith Allen. Ten odovzdal údajne zápisy a spisy dokazujúce zmiznutie lode spisovateľovi Morissovi Jessupovi. Aj keď neskôr Allen priznal, že išlo o vymyslený príbeh, konšpirátorom to už bolo jedno. Teleportácia lode a utajený projekt americkej armády mal byť skutočnosťou.

Loď mala 92 metrov, mali ju teleportovať

Celý prípad sa točí okolo vojenského torpédoborca s názvom USS Eldridge. V skutočnosti išlo o 92 metrov dlhú loď so základnou váhou 1 260 ton, ktorá bola prvýkrát spustená na vodu v prístave mesta Norfolk vo februári 1943. Práve tento model mal byť počas tajnej operácie pomocou technológie teleportovaný do Philadelphie.

Je to, prirodzene, výmysel, dokazuje to aj lodný zápis, v ktorom sa nenašlo nič o pobyte lode vo Philadelphii. Z Norfolku do Philadelphie dnes trvá cesta autom cez 5 hodín, keďže ide o 400 kilometrovú vzdialenosť vzdušnou čiarou, ktorú pre porovnanie lietadlo zvládne za niečo vyše 50 minút.

Teória zjednoteného poľa

Aj keď sa teleportácia môže zdať ako veľmi vzdialená a nadprirodzená technológia, konšpirátori tomu verili natoľko, že vystavali teóriu na základe zjednoteného poľa. „Experiment mal údajne za cieľ manipulovať s gravitačnými a elektromagnetickými poľami lode, aby sa vytvoril maskovací efekt, vďaka čomu je loď neviditeľná a chystá sa cestovať v čase,“ píše sa v jednom z vysvetlení, ako to prebiehalo.

Jeden z nosných dôkazov o tom, že ide o výmysel, hovorí aj o tom, že ani dnes nedokážeme teleportovať hmotu, nieto vykonať proces „dekonštrukcie“ a „rekonštrukcie“ ľudského tela.

Keď konšpirátori strácali pôdu pod nohami, začali hovoriť o maskovacom zariadení, pomocou ktorého nechali vojaci loď na krátku chvíľu zmiznúť z dohľadu. Do skupiny ľudí, ktoré veria podobným nepodloženým faktom, patril aj Jessup, ktorý príbeh vydal vo svojej knihe, v ktorej okrem iného opisuje aj údajné stretnutie s mimozemšťanmi.