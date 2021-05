Petržalka môže mať novú atrakciu. Na Chorvátskom ramene by sa mohli ľudia člnkovať už budúci rok

Bratislavská Petržalka chce povoliť prevádzku člnov na Chorvátskom ramene. Petržalskí poslanci na tohtotýždňovom rokovaní zastupiteľstva predstavili plán možného sprístupnenia Chorvátskeho ramena pre malé bezmotorové plavidlá.

Tie by mali fungovať výlučne v správe a pod dohľadom mestskej časti. „Obyvatelia a návštevníci najväčšej mestskej časti by sa v prípade povolenia úradov i ochranárov mohli člnkovať už od budúceho roka,” uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková. Spustenie novej atrakcie je predbežne naplánované na marec 2022.

Chcú zatraktívniť lokalitu

Realizácii projektu budú predchádzať rokovania starostu Petržalky Jána Hrčku so správcom Chorvátskeho ramena, teda Slovenským vodohospodárskym podnikom. Kladné stanovisko musia vyjadriť aj Štátna ochrana prírody SR a Slovenský rybársky zväz. Odhadovaný termín ukončenia rokovaní bol stanovený na september tohto roka. „Dovtedy mestská časť vypracuje prevádzkový poriadok, ktorý bude okrem iného definovať pravidlá a výšku poplatku pri zapožičaní člna, spôsob financovania aj bezpečnostné normy pri plavbe,” vysvetlila Halašková. „Realizácia projektu by určite zatraktívnila celú lokalitu, tak pre našich obyvateľov, ako aj domácich a zahraničných turistov. Zároveň však budeme určite klásť obrovský dôraz na súhru s prírodou,“ doplnil starosta Ján Hrčka.

Plánovaná trasa, na ktorej by malo byť člnkovanie povolené, má dĺžku 1,1 kilometra. Vedie od Medissima pri jazere Draždiak až po vojenský bunker B-S 13. „Časť, ktorú chceme vymedziť pre malé bezmotorové plavidlá nebude dotknutá výstavbou električky a má slúžiť na pokojnú rekreáciu pre širokú verejnosť,“ vysvetlil hlavný predkladateľ návrhu, miestny poslanec Matúš Repka. Na ukotvenie plavidiel by malo slúžiť najmä prístavné mólo pod mostom pri nemocnici Antolská, ktorý poslanci vytypovali ako vhodnú lokalitu vzhľadom na dobrý prístup aj polohu. Člnkovanie by malo priniesť obyvateľom aj návštevníkom viaceré benefity. „Účelom má byť aj náučné spoznávanie miestnej fauny a flóry z inej ako pešej perspektívy,” doplnila Halašková.

Dôraz na ochranu prírody

Poslanci v kontexte projektového zámeru hovoria aj o lepšom športovom a rekreačnom využití Chorvátskeho ramena, s dôrazom na ochranu prírody. „Ak si ale niekto myslí, že z Petržalky chceme robiť druhé Benátky, ide o mylnú predstavu. V prípade dohody s partnermi a získania potrebných povolení nepôjde o masovú aktivitu, ale o príjemné doplnenie voľnočasových aktivít v súlade so životným prostredím,“ konštatuje starosta Petržalky.

Chorvátske rameno je vzácnym biokoridorom Petržalky, ktorého hlavnou funkciou je protipovodňová ochrana. „Okrem toho sa však stalo domovom pestrej škály aj chránených rastlín a živočíchov,” dodáva Halašková. V spojitosti s priľahlými chodníkmi či cyklotrasami je tak vyhľadávaným cieľom milovníkov prírody a vyznávačov aktívneho oddychu.