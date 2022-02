Petre Vlhovej obrovský slalom nevyšiel. O medailu zabojuje v stredu vo svojej najsilnejšej disciplíne

Petra Vlhová dnes bojovala o svoju prvú olympijskú medailu v prvej disciplíne — v obrovskom slalome. Po prvom kole na ňu musela útočiť až z 13. priečky, z ktorej na líderku poradia Saru Hectorovú strácala 1,78 sekundy.

Našej lyžiarke však nevyšlo ani druhé kolo obrovského slalomu, a po svojej jazde sa zaradila na priebežnú piatu pozíciu so stratou 1,26 na prvú Stjernesundovú.

Preteky v obrovskom slalom vyhrala líderka z prvého kola, Švédka Sara Hectorová pred Fredericou Brignoneovou a Larou Gut-Behramiovou. Petra Vlhová obsadila konečné 14. miesto.

Po prvom kole trinásta

Slovenskej reprezentantke v zjazdovom lyžovaní Petre Vlhovej patrilo na ZOH 2022 v čínskom Pekingu 13. priečka po prvom kole pondelkového obrovského slalomu žien. Dvadsaťšesťročná Liptáčka sa na zjazdovke Ľadová rieka v stredisku Jen-čching predstavila ako prvá a stanovila referenčný čas, z prvej priečky ju zosadila hneď druhá v poradí Švajčiarka Michelle Gisinová. Neskôr sa pred Slovenku dostali aj ďalšie súperky, pričom hneď tretia Talianka Federica Brignoneová sa jej výraznejšie vzdialila a ešte lepší čas dosiahli Švédka Sara Hectorová aj Rakúšanka Katharina Truppeová.

Smolu mali dve kandidátky na medailu – Talianka Marta Bassinová a Američanka Mikaela Shiffrinová. Piata resp. tretia žena hodnotenia obrovského slalomu v aktuálnej sezóne Svetového pohára vypadli už v hornej časti trate. Shiffrinová v tejto disciplíne neobháji zlato z Pjongčangu 2018, pričom pod piatimi kruhmi vypadla v niektorej zo súťaží premiérovo.

„Nebola to ideálna jazda, keďže som spravila chybu a nemala dobrý pocit. Zatiaľ je to otvorené, uvidíme čo bude. Tesne pred poslednou pasážou pri nájazde do strminy som spravila chybu, kde som stratila rýchlosť. Ale už od štartu to nebolo ono. V druhom kole sa budem snažiť ísť naplno a uvidíme, ako to dopadne. Tu sa rátajú iba medaily,“ zhodnotila do kamery RTVS Petra Vlhová po prvej olympijskej jazde v Pekingu

V čínskom Národnom centre zjazdového lyžovania je líderkou po 1. kole Švédka Sara Hectorová s náskokom 30 stotín sekundy pred Rakúšankou Katharinou Truppeovou, tretia je priebežne Talianka Federica Brignoneová s mankom 0,42 s. Štvrté miesto patrí Chorvátke Mete Hrovatej (+0,92), ktorá je zverenkou talianskeho trénera Livia Magoniho, predtým dlhodobo trénera Vlhovej.

Hectorovej maximum na ZOH je zatiaľ 10. priečka v obrovskom slalome z Pjongčangu 2018. Rovnaký čas ako Petra Vlhová dosiahla v pondelkovom 1. kole aj Rakúšanka Katharina Liensbergerová, so stratou 1,78 s zdieľajú 13. pozíciu. Od medaily ich aktuálne delí 1,36 sekundy. Do 2. kola medzi 60 najlepších postúpila aj druhá Slovenka Rebeka Jančová. Debutantka na ZOH dosiahla v prvom kole štyridsiaty ôsmy najlepší čas, za Hectorovou zaostala presne o deväť sekúnd.

Na štarte 1. kola bolo dovedna 80 pretekárok, devätnásť z nich nedošlo do cieľa vrátane už spomenutých Shiffrinovej a Bassinovej. Pod piatimi kruhmi štartujú aj pretekárky z lyžiarsky exotických krajín – Turecka, Peru, Ekvádora, Libanonu, Čile, Malajzie, Portugalska, Izraela či Argentíny.