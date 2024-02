Pešo chce prejsť 2-tisíc kilometrov: Chlapec nemá peniaze na výlet s kamarátmi na Ibizu. Rozhodol sa, že tam dokráča

Mnoho ľudí sníva o dovolenke, no nemôžu si ju dovoliť. Podobne je na tom aj 21-ročný Henry Moores. Chce sa ísť s kamarátmi zabaviť na Ibizu, no nemá peniaze na letenku. Rozhodol sa preto, že tam dokráča pešo.

Robí to aj pre dobročinné účely

Ako informuje LADbible, 21-ročný Henry Moores je odhodlaný navštíviť Ibizu za každú cenu. Vydá sa preto na cestu pešo cez Francúzsko a Španielsko, aby sa tam dostal. Nie je to jeho prvá dlhá pešia výprava. Cez deň je štukatérom, no vo voľnom čase je vášnivým chodcom. V minulosti vyzbieral 20 000 libier (vyše 23 000 eur) na charitu, keď v októbri a novembri 2023 prešiel pešo vyše 800 kilometrov do Paríža.

Svoju cestu dokumentuje na TikToku a dúfa, že tentoraz sa mu podarí vyzbierať ešte vyššiu sumu na dobročinné účely. V snahe odštartovať dobrodružstvo napísal Henry majiteľovi O Beach Ibiza Waynovi Linekerovi na Instagrame správu. Prisľúbil v nej, že ak dostane odpoveď, zbalí si kufre a vyrazí na cestu. Lineker Henrymu odpísal, dokonca sa s ním aj osobne stretol a vyjadril mu podporu. Sľúbil, že sa s ním stretne v jeho finálnej destinácii.

Na Ibizu by mal doraziť za dva mesiace

Aby sa Henry na Ibizu z britského Macclesfieldu dostal, musí prejsť takmer 2 000 kilometrov. Cestu chce započať 2. marca. Henry tvrdí, že mnohí jeho priatelia a rodina si už zarezervovali dovolenku, aby sa s ním mohli na Ibize stretnúť. Vraj to na neho vyvíja ešte väčší tlak, aby cestu dokončil za dva mesiace, ktoré si stanovil.

Neobáva sa toho, že by po príchode nemal energiu na zábavu. Keď človek dorazí do destinácie po takej ceste, na všetku únavu zabudne. Ak pôjde všetko podľa plánu, Henry by mal byť na Ibize 3. mája.