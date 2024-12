„Pesnička Zanedbaný sex mi je úplne protivná“: Ľudia prezradili, ktoré slovenské hity majú podľa nich až úchylný podtón

„Vždy, keď na ňu rukou myslím, nestačia mi dávať kyslík“ — ak je vám táto veta povedomá alebo ste si ju hneď pri čítaní v hlave dokonca zanôtili, tak viete, že ide o text legendárnej piesne Sestrička z Kramárov od Elánu. A ak ste v ňom zacítili dvojzmysel, nie ste v tom sami. Vo veršoch veľkých hitov môžeme neraz naraziť na „skrytý“ sexuálny podtón, ktorý nám neraz unikne. Až keď sa nad nimi lepšie zamyslíme, dôjde nám, o čom sa v nich vlastne spieva.

Článok pokračuje pod videom ↓

Toto nie je údelom len ľudových piesní alebo tých zahraničných. Ale aj mnohých slovenských klasík, ktoré asi každý veľmi dobre pozná, pospevujeme si ich, alebo na ne tancujeme na zábavách. Pozreli sme sa na anketu, v ktorej sa Slováci zdôverili, ktoré piesne majú podľa nich sexuálny podtón alebo úchylné texty.

Zanedbaný sex rozdelil ľudí do dvoch táborov

Vo viacerých reakciách sa objavila práve spomínaná kapela Elán, ktorej mnohé hity však Slováci priam milujú. No vyzerá to tak, že sa nájdu aj výnimky. „Neznášam pesničku Zanedbaný sex od Elánu, je mi úplne protivná,“ stojí v jednom z komentárov. Ako sme už naznačili, nie každý má rovnaký názor.

„Si tu pripadám ako na zraze mníšok. Dvojzmysly sú dvojzmyslami práce preto, lebo to šteklivé je výhradne v uchu počúvateľa. Mňa pri Zanedbanom sexe vždy zvíjalo od smiechu. Nepripadá mi na tej pesničke nič sexistické ani úchylné. Proste je o sexe,“ zastala si skladbu iná komentujúca.

Ďalšia spomína už citovanú Sestričku z Kramárov a okrem verša s rukou a kyslíkom vypichla aj „starčekov, ktorí majú erekcie“.

Niekomu sa pri tejto téme vynorila v hlave zas pesnička Voňavky dievčat od Vaša Patejdla. „Z Voňavky dievčat sa mi dvíha žalúdok,“ stojí v priznaní.

Müller, Desmod aj Rytmus

Spomenuli sa aj ďalší slovenskí interpreti. „Mne prídu texty od Riša Müllera sexistické,“ ktoré presne, však už nebolo konkretizované. Inej komentujúcej sa zas nezdá pesnička Vyrobená pre mňa od Desmodu. Konkrétne verš, v ktorom sa spomína „dúfam, že šlapeš len po schodoch“. Desmod sa skloňoval v komentároch hneď niekoľkokrát.

No niekto spomenul aj rap. „Brat počúva taký štýl, no hrôza. Najviac vulgárne asi čo som kedy počula je Rytmus – Zlatokopky.“ Avšak aj tu sa objavil opačný názor, ktorý pointu Zlatokopiek pochopil inak. „Rytmusove Zlatokopky, tak to je tak, že pre peniaze spraví bárs čo, a ak ste videli klip, tak ten koniec je nečakaný, hlbší,“ zastala sa Rytmusovho diela ďalšia komentujúca.

Nezhodli sa ani na Čerešniach

Diskusiu rozprúdila aj pesnička Čerešne od Hany Hegerovej. „Neznášam pieseň Čeresne, príde mi to také nechutne slizké, fuj.“ No nie každý s týmto názorom súhlasí, objavil sa aj protikladný, podľa ktorého ide o nádhernú pieseň.