Patrí medzi najbohatších mužov planéty, no možno ste o ňom ešte nepočuli. Takto sa stal z utečenca miliardárom

Tak ako v prípade mnohých ďalších miliardárov, aj v prípade Sergeja Brina platí, že nemal ľahké detstvo. Dokázal sa ale vyšvihnúť do zoznamu najbohatších ľudí na svete. Jeho majetok má v súčasnosti hodnotu vyše 122 miliárd dolárov.

Jeho rodina ušla zo Sovietskeho zväzu

Ako informuje web Business Insider, Sergej Brin sa narodil v Sovietskom zväze v roku 1973. Jeho rodina to ale nemala ľahké, vzhľadom na to, že bola židovského pôvodu. Keď mal Sergej 6 rokov, emigrovali Brinovci do USA. Vyštudoval matematiku a počítačovú vedu a vždy miloval adrenalín.

V počiatkoch svojej kariéry sa sústredil na vytvorenie algoritmu na personalizované odporúčania filmov, alebo na hľadanie spôsobov, ako automaticky odhaľovať prípady porušenia autorských práv. V roku 1995 napokon stretol Larryho Pagea, s ktorým začal pracovať na vytvorení šikovného prehliadača. Jeho pôvodný názov bol BackRub. V septembri roku 1997 ale uzrela svetlo sveta doména, ktorú dnes poznajú všetci – Google.com. Brin sa rozhodol odísť zo Stanfordu a všetku svoju energiu venovať práve Googlu. V tom čase mal len 25 rokov.

Neberie sa príliš vážne

Podľa webu Forbes je Brin najbohatším utečencom sveta. V rebríčku najbohatších ľudí planéty sa v súčasnosti s majetkom presahujúcim hodnotu 122 miliárd dolárov nachádza na 7. mieste. Od čias založenia Googlu sa miliardár venoval množstvu ďalších vecí. Zaujímali ho napríklad samojazdiace autá, inteligentné kontaktné šošovky a inteligentné okuliare. Podľa Business Insider je ale jeho hlavným cieľom riešenie závažných problémov, ktorým ľudstvo čelí.

Sergey Brin 2019 pic.twitter.com/kU55PHR9dC — Sergey Brin (@SergeyBrin_News) January 9, 2019

Mnohí ho poznajú ako človeka, ktorý sa neberie príliš vážne. Po kanceláriách neraz jazdil na kolobežke, počas stretnutí cvičil jogu a na pracovný pohovor sa neváhal obliecť do kostýmu kravy. Daroval milióny dolárov na charitatívne účely a nemalé peniaze investoval napríklad aj do výskumu Parkinsonovej choroby.