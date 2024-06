Patrí k najlepšie oblečeným Slovenkám. Soňa Müllerová si z kritiky ťažkú hlavu nerobí, toto odkazuje ľuďom, ktorí sa do nej obúvajú pre jej vek

Štýlová moderátorka je známa svojím odvážnym štýlom, vďaka ktorému sa v dave nikdy nestratí. Získava zaň však aj kritiku od ľudí, ktorí si myslia, že sa neoblieka na svoj vek.

Moderátorka Soňa Müllerová sa dá jednoducho opísať dvoma prívlastkami – večne usmiata a vždy štýlová. 62-ročná moderátorka sa nebojí starnutia a inšpiruje ženy z rôznych generácií, aby sa nebáli byť samy sebou a nosili to, čo sa im páči. Na vek totiž nehľadí a nebojí sa nosiť výrazné farby, vďaka ktorým je neprehliadnuteľná.

Výrazných farieb sa nebojí

Moderátorka Dámskeho klubu je vždy pozitívne naladená, čo sa odráža aj v jej outfitoch. Tým nikdy nechýba žiaden výrazný alebo farebný prvok. Hoci najviac komplimentov dostáva Soňa v červenej, nebojí sa aj iných farieb, ako sú zelená, modrá, či oranžová. Na sociálnej sieti navyše často vyjadruje svoje názory na tieto farby a vysvetľuje fanúšikom myšlienky, ktoré sa skrývajú za jej outfitmi.

V zelenej sa napríklad cíti zdravo a neónové farby jej zas dodávajú energiu a cíti sa v nich veselšia. Nebolo to tak však vždy.

“Mala som obdobie, keď som chodila len v čiernej farbe. Roky pribúdajú a ja svoj šatník „kolorujem“. Ako zástankyňa pro-agingu si myslím, že čím sme staršie, tým farebnejšie by sme mali chodiť oblečené. Farby nás zjemnia, ale aj rozžiaria, osviežia, dodajú iskru. V mojom veku sa farieb netreba báť, treba sa s nimi hrať. Niekedy sa sama seba pýtam, či som to neprehnala, ale potom to prestanem riešiť a teším sa zo svojej odvahy a z dobrého výsledku,“ prezradila Soňa pre magazín SME Ženy.

Do outfitov začleňuje aj niečo netradičné