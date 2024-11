Pašerák mal k telu prilepených 320 tarantúl, vyše 100 stonožiek a 9 jedovatých mravcov: Polícii sa podaril bizarný úlovok

Toto naozaj nie je nič pre ľudí, ktorí majú strach z pavúkov či stonožiek. Polícii sa totiž podarilo chytiť pašeráka, ktorý si stovky tvorov prilepil na telo.

Ako informuje CNN, polícia v Peru zatkla muža, ktorého prichytila pri pokuse opustiť krajinu s 320 tarantulami, 110 stonožkami a deviatimi mravcami pripevnenými na tele. Policajti 28-ročného muža juhokórejskej národnosti zatkli, lebo sa im zdalo, že sa mu zvláštne vydúva brucho. Prehľadali ho a to, čo našli, ich prekvapilo.

South Korean tarantula smuggler nabbed

A 28-year-old South Korean man smuggled 320 Amazonian tarantulas, 110 centipedes and nine bullet ants out of Peru

In a joint operation between Peru’s National Police, SERFOR and customs personnel, he was caught#Peru #Tarantulas pic.twitter.com/P5HeK6GEfG

