Paris Hilton priznala sexuálne zneužívanie z polepšovne: Muži do nás strkali prsty, nútili nás užívať lieky

Americká modelka a tvár šoubiznisu, Paris Hilton, si v mladosti prešla tvrdou skúškou vo forme pobytu v rezidenčnom liečebnom centre. Tam ju podľa jej slov uprostred noci nútili pod vplyvom liekov podstupovať rôzne vyšetrenia, ktoré nevykonávali lekári.

Dnes je Paris Hilton celosvetovou známou hviezdou šoubiznisu. V dospievaní však musela podstúpiť „liečbu“ v jednom zo zariadení, ktoré spadajú pod takzvaný „Troubled teen industry“ (Priemysel problémových tínedžerov). Ide o rôzne tábory, internátne školy a inštitutúcie, kde putujú mladiství od 12 do 18 rokov s cieľom napraviť to, čo rodičia nezvládajú, píše Youthrights.

Vyšetrenia pohlavných orgánov nevykonávali lekári

Paris bola do školy Provo Canyon podľa NY Times umiestnená vo veku 16 rokov pre jej neutíchajúcu a neovládateľnú rebelskú povahu, pričom do týchto zariadení putujú mladí ľudia za drogy, absenciu školskej dochádzky či závislosť na videohrách. Aj keď dnes má Provo priaznivé výsledky nápravy mladistvých, v roku 1997 si tam herečka a modelka zažila peklo na zemi.

Podľa jej výpovedí v NY Times ju spoločne s ďalšími dievčatami budili uprostred noci a nútili ich podstupovať divné lekárske vyšetrenia ženských pohlavných orgánov, ktoré ani nevykonávali žiadni lekári, ale ostatní mužskí zamestnanci zaradenia.

„Bez spánku, no s viacerými liekmi v tele sme museli ísť na vyšetrenia, kde nám roztiahli nohy a vykonávali na nás vyšetrovanie krčka maternice a strkali do nás prsty. Plakala som, keď som požiadala, aby prestali, kričali, nech držím hubu a som ticho,“ opísala mrazivé momenty dnes 41-ročná Hilton.

Od internátnej školy to malo podľa jej slov veľmi ďaleko

Populárna i škandalózna podnikateľka sa ďalej odhalila aj iné hrôzy, ktoré si vo veku 16 rokov musela v Provo Canyon prežiť. „Škrtili ma, mužskí personál ma sledoval v sprche, nútili ma užívať lieky bez predpisu, uvrhli ma na samotku, kde boli steny pokryté škrabancami a krvou a k tomu som nedostala ani potrebné vzdelanie,“ tvrdila Hilton vo svojom minuloročnom prejave v americkom Kapitole, kde zastávala boj proti zneužívaniu a sexuálnemu obťažovaniu detí.

„Mojim rodičom sľubovali, že po prístupe tvrdšej „lásky“ budem napravená a ten rok na druhej strane krajiny mi pomôže, vraj je to jediná možnosť. Plakala som, bolo mi ukradnuté detstvo a zabíja ma to, že sa to deje aj iným deťom,“ dodala v prejave žena, ktorá sa dnes spolu s ďalšími obeťami sexuálneho zneužívania označuje za „preživšiu“ a tvrdo bojuje za odstránenie podobných prípadov nielen na území Spojených štátov amerických.