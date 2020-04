Paleontológovia objavili najnebezpečnejšie miesto v histórii planéty. Žili tu najobávanejší predátory

Ak by ste dokázali cestovať časom, rozhodne nechoďte sem a do tohto obdobia. S pravdepodobnosťou blížiacej sa k istote by ste neprežili, možno dokonca ani pár desiatok minút. Vedci v novej, mimoriadne obsiahlej, štúdii objavili najnebezpečnejšie miesto v histórii našej planéty. Nachádza sa na západnom okraji Sahary v období pred 100 miliónmi rokov.

Išlo zrejme o najnebezpečnejšie miesto na Zemi v celých dejinách našej planéty. Pred 100 miliónmi rokov sa podľa najnovšej a mimoriadne rozsiahlej štúdie medzinárodného tímu vedcov pod vedením Nizara Ibrahima z Univerzity v Portsmouth v oblasti západnej Sahary vyskytovalo hneď niekoľko tých najobávanejších predátorov, ktorí sa kedy po povrchu Zeme pohybovali, informuje univerzita v tlačovej správe.

Najnebezpečnejšie miesto na Zemi

Nová štúdia medzinárodného tímu paleontológov publikovaná v odbornom časopise ZooKeys je najrozsiahlejšou vedeckou prácou skúmajúcou výskyt dinosaurov na africkom kontinente za posledné storočie. Odborníci v nej popisujú najmä nálezy z oblasti súčasného juhovýchodného Maroka, kde sa vyskytovala populácia veľkých plazov, odborníkmi nazvaná Kem Kem. Doposiaľ najväčšie okno do prehistorického sveta Afriky odhaľuje aj zaujímavý poznatok. V histórii planéty niet nebezpečnejšieho miesta ako západný okraj Sahary pred 100 miliónmi rokov.

Podľa nálezov paleontológov bolo dnešné juhovýchodné Maroko pred 100 miliónmi rokov oblasťou s bohatým riečnym systémom a domovom veľkého množstva vodných aj suchozemských tvorov. Fosílie skupiny Kem Kem tiež obsahujú nálezy troch najväčších predátorov z radov dinosaurov, ktorý kedy existovali. Na jednom mieste v jednom čase tu žili viac ako 8 metrové Carcharodontosaury či obrovské a mimoriadne rýchle Deltadromeusy.

Bohatý vodný život

Okrem toho nálezy poukazujú aj na výskyt niekoľkých druhov lietajúcich dravých jašterov ako aj veľké plazy podobné dnešným krokodílom. „Toto bolo pravdepodobne najnebezpečnejšie miesto v histórii planéty Zem, kde by človek cestujúci časom veľmi dlho neprežil,“ komentuje výsledky výskumu Nizar Ibrahim.

Výskyt veľkých dravcov v jednej oblasti vedci vysvetľujú bohatým riečnym životom. V dnes už neexistujúcom vodnom systéme na juhovýchode Maroka podľa nálezov žilo veľké množstvo veľkých rýb, ktoré predstavovali veľkú časť potravy predátorov. Popis skupiny Kem Kem odborníci hodnotia ako najväčšie a najvýznamnejšie dielo zo sveta dinosaurov v Afrike za takmer 100 rokov od doby, kedy svoje expedície v severnej Afrike podnikal známy nemecký paleontológ Ernst Stromer.